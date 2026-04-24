I Mac mini, potenti e compatti, sono diventati una risorsa estremamente ambita nell'informatica personale, in particolare per la loro capacità di supportare modelli di intelligenza artificiale (AI) in locale. L'enorme e crescente richiesta ha causato un rapido esaurimento degli ultimi modelli, specialmente quelli equipaggiati con il chip M4. Questa penuria ha spinto molti consumatori a rivolgersi ai mercati secondari, come eBay, dove i prezzi superano sensibilmente il listino ufficiale di Apple. La combinazione di stress nella catena di approvvigionamento e l'alta domanda di dispositivi adatti all'AI ha portato all'esaurimento dei Mac mini sul sito ufficiale di Apple.

Le versioni base, con 16 GB di RAM e 256 GB di storage, sono le più ricercate e non disponibili per consegna o ritiro. La carenza si è estesa ad altre configurazioni, indipendentemente dalla memoria, segnando la prima volta che il modello base risulta esaurito. I modelli con maggiore storage (512 GB e superiori) sono disponibili solo da giugno. Questa situazione ha alimentato una vivace speculazione nei mercati di rivendita: i modelli base M4 con 16 GB di RAM/256 GB SSD erano venduti con rincari significativi, con versioni "open box" nuove e ricondizionate "eccellenti" che superavano di centinaia di dollari il prezzo originale.

L'attrattiva dell'intelligenza artificiale

I Mac mini sono preferiti per test ed esecuzione di modelli di AI domestici e locali, come OpenClaw e ZeroClaw.

La loro silenziosità e affidabilità 24/7 li rendono superiori a certi PC e laptop. Questa preferenza ha fatto impennare la domanda, rendendo la disponibilità limitata un ostacolo. I modelli usati o "open box" vendono a prezzi ben superiori ai nuovi, dimostrando la forte pressione della comunità tecnologica.

Problemi nella catena di approvvigionamento

La carenza di componenti di memoria, inclusi DRAM e NAND, ha ulteriormente compromesso la disponibilità. Apple sembra aver spostato le priorità produttive verso i MacBook, che rappresentano una quota di vendite maggiore, relegando i desktop Mac mini. Ciò ha comportato ritardi nelle consegne da sei a oltre dodici settimane. La carenza riflette una persistente limitazione nelle scorte della linea desktop.

Opportunità e alternative sul mercato

Nonostante la complessità, i consumatori attenti potrebbero trovare un Mac mini a prezzi più contenuti tramite aste su eBay, sebbene siano opportunità rare. La scarsità dei Mac mini ha già aumentato la domanda per il Mac Studio, anch'esso esaurito in diverse configurazioni. I MacBook Pro con 128 GB di RAM e SSD più grandi sono ancora disponibili entro poche settimane, così come il popolare MacBook Neo. Ciò suggerisce che il problema reale risiede nella domanda specifica per il Mac mini stesso.

Prospettive future e il chip M5

Alcune speculazioni suggeriscono che Apple potrebbe presto introdurre una nuova versione con un chip M5, basandosi su precedenti cicli di aggiornamento.

Tuttavia, senza dichiarazioni ufficiali, queste rimangono ipotesi. La crescente importanza dei Mac mini nel panorama tecnologico non si limita alla loro efficacia come strumenti di innovazione, ma riflette anche una crescente competitività tra gli utenti per accaparrarsi i migliori dispositivi, nuovi o usati.