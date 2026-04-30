Spotify introduce un sistema innovativo per aiutare gli ascoltatori a distinguere tra artisti umani e contenuti generati da intelligenza artificiale (AI). L’iniziativa, denominata “Verified by Spotify”, mira a contrastare la crescente presenza di musica creata dall'AI, garantendo che i fan possano identificare facilmente gli artisti autentici grazie a un badge di verifica visibile sui profili e nei risultati di ricerca.

Criteri di verifica e autenticità

Per ottenere il badge di verifica, gli artisti devono soddisfare requisiti specifici. Spotify richiede una chiara presenza dell’artista, sia sulla piattaforma che al di fuori, dimostrata da elementi come date di concerti, merchandising e collegamenti a profili social.

I profili che rappresentano principalmente musica generata da AI o artisti virtuali non sono idonei per la verifica.

È inoltre fondamentale che l'artista mantenga un'attività e un coinvolgimento costanti con gli ascoltatori nel tempo. Questo criterio privilegia i profili attivamente ricercati, piuttosto che quelli che registrano picchi di engagement occasionali. Sebbene al lancio oltre il 99% degli artisti più cercati dagli utenti sarà verificato, il processo di assegnazione dei badge proseguirà in modo graduale.

L'impatto dell'AI e le frodi nel settore musicale

La proliferazione di artisti generati da AI rappresenta una sfida significativa per l'industria musicale. Il fenomeno dell’AI impersonation ha già interessato numerosi musicisti, con profili falsi su Spotify che utilizzano nomi noti per diffondere contenuti generativi.

Casi come quello di Jason Moran, che ha trovato brani non suoi associati al proprio nome sui servizi di streaming, evidenziano la portata del problema.

Le frodi musicali non sono una novità, ma l’avanzamento dell’AI ha amplificato la questione. Si stima che tra il 5% e il 10% degli stream totali del settore possa essere fraudolento, causando perdite economiche significative. Spotify ha già rimosso oltre 75 milioni di tracce considerate “spam” nell’ultimo anno, a testimonianza di una problematica sempre più complessa.

Nuove funzionalità e protezione degli artisti

Oltre ai badge di verifica, Spotify sta implementando ulteriori strumenti per combattere questo fenomeno. È stato annunciato un nuovo profilo in versione beta per tutti gli artisti, che metterà in risalto attività autentiche come traguardi di carriera e nuove uscite.

Questa sezione offrirà agli utenti una visione chiara dell’attività di un artista, anche se non ancora verificato.

La piattaforma continua a sviluppare funzioni che garantiscano agli artisti un maggiore controllo sui contenuti associati ai loro nomi. Questa iniziativa segue la richiesta di Sony Music di rimuovere più di 135.000 brani generati da AI dai servizi di streaming nel corso dell'ultimo mese.

Questi aggiornamenti segnano un passo importante di Spotify verso la protezione della creatività umana. L'obiettivo è offrire maggiore chiarezza e sicurezza sia agli artisti che ai fan, rafforzando l'integrità del settore musicale in un panorama sempre più influenzato dalle tecnologie automatizzate.