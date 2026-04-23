Il 30 aprile 2026 segna un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore venture capital e della tecnologia: StrictlyVC terrà il suo primo evento dell'anno a San Francisco. L'incontro, ospitato presso il Sentro Filipino Cultural Center, si preannuncia come un'occasione unica per connettersi con figure di spicco del panorama tecnologico e partecipare a dibattiti sui temi più attuali e innovativi che stanno plasmando il futuro.

Protagonisti e innovazione nell'AI e nel software

Il programma prevede la partecipazione di relatori di altissimo profilo.

Tra i keynote speaker spicca Lior Susan, fondatore e CEO di Eclipse, che sarà intervistato da Marina Temkin. Susan, la cui azienda ha recentemente raccolto 1,3 miliardi di dollari per sostenere le startup di “physical AI”, offrirà preziose intuizioni su come l'intelligenza artificiale si stia integrando sempre più profondamente nel mondo fisico. A lui si uniranno Amjad Masad di Replit, che esplorerà le trasformazioni indotte dall'AI nello sviluppo software, e Campbell Brown di Forum AI, il cui intervento si concentrerà sulla cruciale tematica della costruzione di sistemi AI affidabili.

Un'esperienza di networking esclusiva

La serata è stata concepita per massimizzare le opportunità di networking.

L'accoglienza inizierà alle ore 17:00 con la registrazione dei partecipanti, seguita da un aperitivo che includerà bevande e snack leggeri, creando l'ambiente ideale per facilitare le prime interazioni. Le interviste con i protagonisti del settore prenderanno il via alle ore 18:00, per poi lasciare spazio a interventi mirati e a ulteriori sessioni di networking che si protrarranno fino alle ore 21:00. Questo format, caratterizzato da un'atmosfera informale ma estremamente focalizzata, è pensato per permettere ai partecipanti di approfondire le ultime tendenze tecnologiche e di stabilire connessioni professionali significative.

Accesso privilegiato e posti limitati

L'evento si distingue per la sua natura intima e la capacità limitata, elementi che favoriscono un contesto propizio a conversazioni schiette e approfondite.

Con un costo di partecipazione fissato a 200 dollari, l'organizzazione mira a garantire un'esperienza esclusiva ma al contempo accessibile a professionisti e investitori desiderosi di esplorare nuove prospettive. È fortemente raccomandato agire con prontezza per assicurarsi un posto, data la stretta disponibilità dei biglietti.

La partecipazione a un appuntamento come quello di StrictlyVC non rappresenta solo un'occasione per ascoltare esperti del calibro di Nicolas Sauvage di TDK Ventures e Pat Gelsinger, ma offre anche la possibilità concreta di interagire direttamente con loro attraverso discussioni e scambi post-evento. Questa interazione diretta può rivelarsi un fattore determinante per chiunque intenda avviare, consolidare o espandere le proprie iniziative nel dinamico universo del venture capital e delle startup tecnologiche.