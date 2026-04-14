Waymo, l'azienda americana leader nei veicoli autonomi, ha ufficialmente avviato i test su strada a Londra, segnando un passo cruciale verso il lancio del suo primo servizio commerciale di robotaxi nella capitale britannica. Questa iniziativa proietta Londra in un futuro prossimo dove i taxi senza conducente potrebbero diventare una realtà quotidiana, con un'implementazione prevista entro il 2026, subordinata all'approvazione delle normative.

I test autonomi a Londra

Di proprietà del gigante tecnologico Alphabet, Waymo ha iniziato le sue operazioni a Londra con una fase di mappatura manuale delle strade, condotta da dipendenti qualificati.

Successivamente, ha intrapreso i test in modalità autonoma, mantenendo operatori di sicurezza al volante per monitorare e intervenire se necessario. L'obiettivo è replicare e affinare l'esperienza maturata negli Stati Uniti, adattandola alle specificità del traffico e delle infrastrutture londinesi.

Secondo Dmitri Dolgov, co-CEO di Waymo, l'intelligenza artificiale alla base del sistema di guida sta dimostrando una notevole capacità di adattamento alle complessità della guida urbana di Londra. Questo progresso è considerato un elemento fondamentale per l'eventuale dispiegamento di veicoli completamente senza conducente, evidenziando la robustezza e la flessibilità della tecnologia Waymo.

Impatto economico e opportunità

L'introduzione dei robotaxi non rappresenta solo un'innovazione tecnologica, ma anche un significativo stimolo economico. Il governo britannico prevede che l'industria dei veicoli a guida autonoma possa generare un valore di circa 42 miliardi di sterline entro il 2035, creando fino a 38.000 nuovi posti di lavoro. Waymo sta già contribuendo a questo sviluppo, investendo attivamente nel mercato locale attraverso l'assunzione di personale e l'apertura di centri di servizio dedicati ai veicoli autonomi in diverse aree di Londra.

Il panorama competitivo

Nonostante l'avanguardia di Waymo, il mercato dei robotaxi a Londra si preannuncia altamente competitivo. L'azienda dovrà confrontarsi con altri attori globali e locali di rilievo, tra cui Uber, la britannica Wayve e Tesla, che hanno anch'essi annunciato piani per lanciare servizi simili nella capitale.

Tutte queste aziende mirano a beneficiare delle nuove regolamentazioni che il governo del Regno Unito intende finalizzare entro il 2026, delineando un futuro con molteplici opzioni di trasporto autonomo.

Sicurezza e quadro normativo

La regolamentazione e la sicurezza sono aspetti centrali per l'implementazione dei servizi di robotaxi. Il governo del Regno Unito ha in programma di aggiornare le normative sui veicoli autonomi nella seconda metà del 2026, un passaggio cruciale per consentire l'operatività su larga scala. Nel frattempo, i test sono condotti con il massimo rigore per assicurare che ogni veicolo rispetti standard elevati di sicurezza e sia protetto da potenziali minacce informatiche.

Lilian Greenwood, Ministro dei Trasporti locali, ha espresso il sostegno del governo all'innovazione, sottolineando i potenziali benefici in termini di sicurezza offerti dai veicoli autonomi, che, a differenza dei conducenti umani, "non si stancano, non si distraggono e non guidano sotto l'influenza".

Verso un futuro senza conducente

Waymo si posiziona con determinazione per fare di Londra il suo primo mercato commerciale internazionale. Una volta operativo, il servizio consentirà ai passeggeri di prenotare le corse tramite un'applicazione dedicata, in modo analogo agli attuali servizi di ride-hailing, ma con la significativa differenza dell'assenza di un conducente umano. Sarà interessante osservare come le infrastrutture e la società londinese si adatteranno a questa trasformazione, che promette di portare i robotaxi da una visione pionieristica a una componente integrante della mobilità urbana.