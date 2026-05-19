Andrej Karpathy, ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale, cofondatore ed ex membro di OpenAI, oltre che già responsabile dell’AI di Tesla, è entrato ufficialmente in Anthropic.

“Mi sono unito ad Anthropic”, ha scritto Karpathy su X martedì. “Credo che i prossimi anni, alla frontiera degli LLM, saranno particolarmente decisivi. Sono molto entusiasta di entrare a far parte del team e di tornare a occuparmi di ricerca e sviluppo”.

Karpathy ha iniziato questa settimana il suo lavoro in Anthropic, dove si occuperà della fase di pre-training sotto la guida di Nick Joseph.

Il pre-training rappresenta il processo di addestramento su larga scala che fornisce a Claude le sue conoscenze di base e le sue capacità principali. Si tratta anche di una delle fasi più costose e intensive dal punto di vista computazionale nello sviluppo di un modello di frontiera.

Le parole di Anthropic

Un portavoce di Anthropic ha spiegato a TechCrunch che Karpathy guiderà un team focalizzato sull’utilizzo di Claude per accelerare la ricerca legata al pre-training.

Karpathy è considerato uno dei pochi esperti capaci di collegare la teoria degli LLM alla pratica dell’addestramento su larga scala. La scelta di affidargli questo progetto dimostra come Anthropic ritenga che la ricerca assistita dall’intelligenza artificiale, più che la sola potenza di calcolo, possa essere la chiave per restare competitiva rispetto a OpenAI e Google.

Durante la sua esperienza in OpenAI, Karpathy si è occupato principalmente di deep learning e computer vision, fino al passaggio a Tesla nel 2017. Nell’azienda di Elon Musk ha guidato i programmi Full Self-Driving (FSD) e Autopilot, lasciando il gruppo nel 2022.

Successivamente è tornato per un anno in OpenAI, prima di uscirne nuovamente nel 2024 per fondare Eureka Labs, startup dedicata all’applicazione degli assistenti AI nel settore educativo.

Le parole di Karpathy

Da allora Karpathy ha condiviso pochi aggiornamenti sul progetto Eureka Labs e non è chiaro se continuerà a seguirlo parallelamente al nuovo incarico. Negli ultimi anni ha inoltre insegnato online con il corso “Neural Networks: Zero to Hero”, dedicato alla costruzione di reti neurali da zero attraverso il codice, e ha pubblicato regolarmente lezioni su LLM e intelligenza artificiale sul suo canale YouTube.

“Continuo ad avere una profonda passione per l’educazione e conto di riprendere il mio lavoro in questo ambito al momento giusto”, ha dichiarato Karpathy a TechCrunch.

Nel frattempo, Anthropic ha annunciato anche l’ingresso di Chris Rohlf nel proprio frontier red team, il gruppo incaricato di testare i modelli AI avanzati contro minacce estreme.

Rohlf vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore della cybersicurezza. In passato ha lavorato nel team di sicurezza informatica di Yahoo noto come “The Paranoids” e successivamente in Meta, dove è rimasto per sei anni prima di approdare in Anthropic. È stato inoltre fellow presso il Center for Security and Emerging Technology della Georgetown University, collaborando al progetto CyberAI.

“Abbiamo davanti a noi una reale opportunità di migliorare drasticamente la cybersicurezza grazie all’intelligenza artificiale”, ha scritto Rohlf su X. “Non riesco a immaginare un’azienda o un team migliore a cui unirsi in questo momento così cruciale”.