In un periodo di crescente attenzione per le tecnologie assistive, Apple ha annunciato una serie di innovativi aggiornamenti alle sue funzionalità di accessibilità, sfruttando l'intelligenza artificiale (AI) per migliorare l'usabilità e l'inclusione. Queste nuove capacità, che includono VoiceOver, Magnifier e inediti controlli per le sedie a rotelle, sottolineano l'impegno dell'azienda nel rendere i propri dispositivi più accessibili a tutti, mantenendo al contempo un forte focus sulla privacy degli utenti.

L'AI al servizio dell'accessibilità

La nuova suite di funzionalità di Apple si avvale dell'intelligenza artificiale per potenziare strumenti già esistenti come VoiceOver e Magnifier.

L'obiettivo primario è fornire descrizioni più dettagliate delle immagini e un riconoscimento vocale più preciso in tempo reale. VoiceOver, ad esempio, grazie all'image recognition avanzata, è ora in grado di descrivere con maggiore accuratezza documenti complessi, come bollette e registri personali, offrendo una comprensione più profonda del contenuto visivo.

Con il potenziamento di Magnifier, gli utenti possono attivare rapidamente la funzione tramite una semplice pressione di un tasto sull'iPhone e ricevere risposte dettagliate sul contenuto inquadrato dalla fotocamera. Inoltre, i comandi vocali semplificano notevolmente l'interazione, consentendo di eseguire azioni come “ingrandire” o “accendere la torcia” con estrema facilità, rendendo l'esperienza d'uso più intuitiva.

Controllo oculare per la mobilità

Una delle innovazioni più rivoluzionarie presentate riguarda il controllo delle sedie a rotelle attraverso il tracciamento oculare. Sfruttando la precisione del sistema di eye-tracking integrato nel Vision Pro, gli utenti possono ora operare sedie a rotelle compatibili utilizzando esclusivamente i movimenti degli occhi. Questo sistema si distingue per non richiedere ricalibrazioni frequenti e per la sua capacità di funzionare efficacemente in diverse condizioni di illuminazione, rappresentando un significativo progresso per l'autonomia delle persone con disabilità motorie.

Miglioramenti nella lettura e nei sottotitoli

Apple ha ulteriormente perfezionato il suo Accessibility Reader, che ora è capace di gestire materiali di lettura complessi, quali articoli scientifici caratterizzati da colonne multiple, immagini e tabelle.

Gli utenti possono ottenere riassunti rapidi su richiesta o traduzioni che preservano fedelmente i formati originali, arricchendo significativamente l'esperienza di lettura per un pubblico più ampio.

Inoltre, l'introduzione di sottotitoli generati dall'AI estende l'accesso ai contenuti video per le persone sorde o con problemi di udito. I video privi di sottotitoli pre-generati possono essere ora trascritti in tempo reale grazie al riconoscimento vocale on-device, garantendo l'accessibilità su un'ampia gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro. Gli utenti possono anche personalizzare l'aspetto di questi sottotitoli.

Un ecosistema sempre più inclusivo

Gli ultimi aggiornamenti di Apple estendono le funzionalità anche al riconoscimento dei nomi, ora supportato in oltre 50 lingue, migliorando le notifiche per gli utenti con disabilità uditive.

Parallelamente, le nuove funzionalità di pairing ottimizzano l'utilizzo degli apparecchi acustici Made for iPhone tra i diversi dispositivi dell'ecosistema. Una nuova API di FaceTime, inoltre, consente di integrare interpreti nella lingua dei segni direttamente durante le chiamate, evidenziando una continua attenzione ai dettagli inclusivi nella progettazione sia dell'hardware che del software Apple.

Queste iniziative dimostrano concretamente come Apple stia integrando l'intelligenza artificiale per espandere le capacità del suo ecosistema, rendendolo non solo più accessibile ma anche mantenendo un impegno costante per la sicurezza e la privacy degli utenti.