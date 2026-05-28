La startup specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale, Anthropic, ha raggiunto una valutazione impressionante di 96,5 miliardi di dollari. L'annuncio, diffuso il 28 maggio 2026, segue un significativo round di finanziamento che ha permesso all'azienda di raccogliere 6,5 miliardi di dollari da un consorzio di investitori di spicco, tra cui figurano Amazon, Google, Salesforce e Zoom. Questa nuova capitalizzazione posiziona Anthropic nettamente al di sopra di OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, la cui valutazione si attesta intorno agli 80 miliardi di dollari.

Il recente round di finanziamento si configura come uno dei più consistenti mai registrati nel dinamico settore dell'intelligenza artificiale. Anthropic, fondata nel 2021 da ex membri di OpenAI, ha dichiarato che i capitali freschi saranno strategicamente impiegati per accelerare lo sviluppo di modelli di IA sempre più avanzati e per rafforzare la sicurezza e l'affidabilità delle proprie tecnologie. L'azienda ha inoltre enfatizzato l'importanza delle collaborazioni strategiche con i maggiori player del settore tecnologico, sottolineando il ruolo cruciale di Amazon e Google come principali sostenitori e investitori.

Il Dettaglio del Finanziamento e gli Investitori Chiave

Il finanziamento di 6,5 miliardi di dollari rappresenta un traguardo eccezionale per Anthropic, che in pochi anni è riuscita a consolidare la propria posizione come uno degli attori più influenti nel campo dell'intelligenza artificiale.

Tra gli investitori di calibro globale che hanno partecipato a questa operazione, spiccano colossi come Amazon, già precedentemente coinvolta con investimenti nella società, e Google. La partecipazione di Salesforce e Zoom ha ulteriormente rafforzato la presenza di Anthropic sul mercato globale.

La valutazione raggiunta da Anthropic, pari a 96,5 miliardi di dollari, non solo supera quella di OpenAI, ma conferma anche la crescente e intensa attenzione degli investitori verso le tecnologie di intelligenza artificiale generativa e, in particolare, verso le soluzioni innovative volte a garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di IA.

Anthropic: Missione e Profilo Aziendale

Anthropic è una società di intelligenza artificiale fondata nel 2021 dai fratelli Dario e Daniela Amodei, entrambi con un passato significativo in OpenAI.

L'azienda si dedica con impegno alla creazione di sistemi di IA intrinsecamente sicuri e affidabili, ponendo una particolare enfasi sulla trasparenza e sulla responsabilità nello sviluppo e nell'implementazione delle proprie tecnologie. Anthropic si è distinta per lo sviluppo di modelli linguistici avanzati e per le proficue collaborazioni con aziende leader nel settore tecnologico. Il suo team è composto da ricercatori e ingegneri altamente qualificati, con una vasta esperienza sia nel campo dell'IA che della sicurezza informatica.

La missione dichiarata di Anthropic è quella di progettare e costruire sistemi di intelligenza artificiale che siano non solo utili, ma anche profondamente affidabili e sicuri, promuovendo attivamente un'adozione responsabile di queste tecnologie su scala globale.

Con sede negli Stati Uniti, l'azienda prosegue con determinazione nell'espansione delle proprie attività di ricerca e sviluppo, contribuendo in modo significativo all'avanzamento del settore dell'intelligenza artificiale.