Nel dinamico panorama dei social network, la competizione per l'innovazione e il controllo dei contenuti sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Bluesky, la startup emergente nel settore del networking decentralizzato, ha recentemente ampliato le sue funzionalità introducendo il supporto per i contenuti long-form. Questa mossa strategica si pone in diretta contrapposizione all'approccio di X, la cui funzione "Articles" consente la creazione di testi estesi, ma è riservata esclusivamente agli abbonati a pagamento e alle aziende.

Bluesky e l'integrazione con Standard.site: un nuovo orizzonte

Giovedì scorso, Bluesky ha lanciato una nuova versione della sua applicazione, integrando Standard.site. Si tratta di un progetto comunitario che facilita la creazione di contenuti di lunga forma, sfruttando lo stesso protocollo alla base di Bluesky. Questo sviluppo epocale permette agli utenti di superare i limiti del microblogging, tipico dei post brevi per cui Bluesky è conosciuto, per esplorare un universo di contenuti più ricchi: articoli, post di blog e newsletter. Tutti questi elementi sono pubblicati attraverso la vasta rete di applicazioni basate sul protocollo AT, collettivamente nota come “Atmosphere”.

Inizialmente, questi contenuti appariranno come link dinamici migliorati, una soluzione che Bluesky definisce un primo passo verso un'esperienza utente in continua evoluzione e perfezionamento.

Questa rappresenta la seconda significativa espansione delle capacità di Bluesky derivante da progetti sviluppati dalla sua comunità, seguendo l'integrazione di Germ per la messaggistica privata, avvenuta all'inizio dell'anno.

Il vantaggio competitivo dell'open web

La strategia di Bluesky si fonda sulla costruzione di un'infrastruttura tecnologica che opera in stretta sinergia con la sua applicazione client per il social networking. Questa sinergia consente a Bluesky di capitalizzare sulle altre app e servizi che operano anch'essi sul protocollo AT, offrendo al contempo un canale di distribuzione privilegiato ai suoi circa 44,5 milioni di utenti registrati. Tale approccio aperto si contrappone nettamente alla natura più chiusa di X, che, pur potendo contare su una vasta base di 550 milioni di utenti attivi mensili, tende a mantenere i contenuti isolati all'interno della propria piattaforma, limitandone l'incorporazione altrove sul web.

Collaborazioni strategiche e la visione di un futuro aperto

L'annuncio di Bluesky segue di poco l'introduzione di un plugin di WordPress che permette a qualsiasi sito basato su WordPress di pubblicare direttamente sull'Atmosphere. Questa collaborazione evidenzia una visione condivisa di un web sociale intrinsecamente aperto, dove i dati sono liberamente distribuibili e accessibili da qualsiasi client. Gli utenti acquisiscono la libertà di spostarsi tra diversi server di dati personali (PDS), come Eurosky, Blacksky e Northsky, ampliando notevolmente il controllo e la proprietà sui propri contenuti pubblicati.

A differenza di X, Bluesky promuove un ecosistema in cui i contenuti non sono semplicemente ospitati come link esterni, ma diventano una parte integrante del protocollo AT stesso.

Questa differenza strategica è cruciale per comprendere la direzione futura di Bluesky e delle applicazioni connesse all'Atmosphere, delineando un modello in cui la decentralizzazione è al centro dell'esperienza utente.

Aggiornamenti e miglioramenti nella versione 1.122 di Bluesky

L'aggiornamento alla versione 1.122 di Bluesky introduce anche una serie di altre funzionalità e miglioramenti. Tra questi spiccano un nuovo selettore di GIF, un visualizzatore di foto rinnovato e l'espansione delle etichettature di moderazione a livello di account. Inoltre, sono state implementate correzioni per un bug che causava la perdita silenziosa di alcuni caricamenti video su iOS, riaffermando l'impegno di Bluesky nel fornire un'esperienza utente sempre più robusta e affidabile.

In conclusione, l'adozione dei contenuti long-form da parte di Bluesky non è solo un'espansione funzionale, ma rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un'impresa culturale e sociale in cui la libertà del web aperto funge da motore principale per l'innovazione e l'attiva partecipazione degli utenti.