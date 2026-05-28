Asana ha annunciato il 28 maggio 2026 l’acquisizione della startup Stack AI, specializzata in automazione dei flussi di lavoro basata su agenti AI senza codice, per 75 milioni di dollari. Con l'operazione, i fondatori Tony Rosinol e Bernard Aceituno entreranno nel team Asana per guidarne l’integrazione strategica.

Stack AI e la roadmap di Asana

Stack AI, parte della Winter 2023 cohort di Y Combinator, si distingue per la creazione di agenti AI capaci di operare all'interno di sistemi aziendali esistenti, quali Salesforce, Slack e G Suite. L’acquisizione mira a integrare questa capacità nell'offerta di Asana, potenziando la sua roadmap AI e la possibilità di "agentificare" processi aziendali complessi, garantendo flussi senza interruzioni dall'inizio alla fine.

Contesto finanziario e strategico

Prima dell'acquisizione, Stack AI aveva raccolto quasi 20 milioni di dollari, inclusi 16 milioni in un round Serie A. Tra gli investitori figurano Gradient, Epaklon Capital, Lobby VC, LifeX Ventures e Guillermo Rauch, CEO di Vercel. L'operazione da 75 milioni di dollari segna un significativo salto in avanti per la startup.

Per Asana, che ha visto erodersi oltre la metà della sua capitalizzazione di mercato dall'avvento di ChatGPT e l'uscita del fondatore Dustin Moskovitz dalla guida operativa, l'investimento in prodotti come AI Studio e AI Teammates è cruciale per il rilancio. Il CEO Dan Rogers ha dichiarato che l’acquisizione "accelera la nostra roadmap e ci porta alla fase successiva del lavoro umano-agente".

Asana nell'era dell'agentic enterprise

Asana ha avviato la sua strategia AI nel suo ultimo bilancio (Q4 FY2026, terminato il 31 gennaio 2026), evidenziando una crescita del revenue del 9% su base annua, margini non-GAAP in espansione e flussi di cassa operativi in forte ripresa. Questi sono segnali incoraggianti che supportano investimenti strategici come l’acquisizione di Stack AI.

Il concetto di "agentic enterprise", dove Asana si propone come sistema operativo per team composti da persone e agenti AI, si concretizza non solo in prodotti autonomi ma anche nell’integrazione profonda tra contesto, governance e automazione. Stack AI amplia questa visione, integrando agenti direttamente nei flussi di lavoro esistenti, da CRM a ERP, da Slack a G Suite.

Trend del settore e implicazioni competitive

Il mercato dell’automazione aziendale è sempre più competitivo, con attori come Zapier e i principali laboratori AI (OpenAI, Anthropic). L’acquisizione di Stack AI conferma l’intento di Asana di differenziarsi tramite agenti contestualizzati e integrati nei flussi operativi reali, trasformando le potenzialità in esecuzione operativa.

In un’epoca in cui la produttività collaborativa è al centro dell’innovazione, la capacità di orchestrare flussi cross-system (ERP, CRM, ITSM, ecc.) in modo automatizzato e governato può fare la differenza tra un semplice strumento e una piattaforma trasformativa. Stack AI fornisce ad Asana la componente tecnica e normativa necessaria per operare in settori regolamentati come finanza, sanità e servizi professionali.

La crescente enfasi sul lavoro umano-agente evidenzia come le tecnologie non siano solo modelli generativi, ma vere e proprie infrastrutture che integrano contesto, azioni e governance. In questo scenario, Stack AI rappresenta un tassello chiave per tale trasformazione.

L’acquisizione di Stack AI è un passo strategico concreto: Asana non si limita a offrire automazioni, ma ambisce a diventare il sistema nervoso dell'«agentic enterprise». In questo contesto, la piattaforma potenziata non è un semplice strumento, bensì l’infrastruttura operativa in cui flussi di lavoro, dati e agenti AI dialogano in tempo reale, trasformando la produttività collaborativa in esecuzione integrata.