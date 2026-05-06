Marc Lore si propone di rivoluzionare il settore della ristorazione attraverso l'intelligenza artificiale. Il suo progetto Wonder mira a democratizzare l'apertura di ristoranti, permettendo a chiunque – non solo a chef – di ideare e lanciare il proprio marchio virtuale in tempi rapidissimi.

Wonder Create: l'AI al servizio della ristorazione

Cuore dell'iniziativa è Wonder Create, una piattaforma AI che permette di concepire e avviare un brand di ristoranti in meno di un minuto. Il processo, descritto come un "frontend di Shopify con un prompt di AI", vede l'utente inserire il concetto desiderato, mentre l'AI gestisce nome, branding, immagini, prezzi e menù culinari.

Questi marchi vengono poi integrati nella rete di 120 cucine tecnologicamente avanzate di Wonder, un numero destinato a crescere a 400 entro il prossimo anno.

Tecnologia robotica e acquisizioni strategiche

L'innovazione di Wonder non si ferma all'AI, estendendosi all'integrazione di avanzate tecnologie robotiche. Grazie ad acquisizioni mirate, come Spice Robotics, le cucine Wonder sono equipaggiate con macchinari all'avanguardia, incluse braccia robotiche e piattaforme di cottura programmabili. Queste piattaforme si adattano a molteplici stili culinari, garantendo qualità costante e superando le difficoltà riscontrate da esperimenti precedenti, come MrBeast Burger, che ha sofferto per l'inconsistenza.

Le strategie di espansione includono acquisizioni importanti come Grubhub e Blue Apron, che rafforzano scalabilità e business. Questo modello offre nuove opportunità a influencer e brand, che potranno monetizzare la propria audience lanciando concetti di ristorazione personalizzati.

Prospettive future e sfide del settore

Guardando al futuro, Lore intende quotare Wonder in borsa entro il 2028 ed espandere la rete a oltre 10.000 ghost kitchen entro il 2040. L'ambizione non si ferma alla crescita numerica: Wonder prevede l'introduzione di un sistema basato su dati biometrici per personalizzare i pasti in base alle esigenze nutrizionali individuali.

Nonostante le innovazioni, il percorso di Wonder presenta sfide significative.

Il successo dipenderà dalla capacità di mantenere elevati standard qualitativi su larga scala, soddisfare gusti diversificati e gestire efficacemente i costi di acquisizione clienti, storicamente critici nel food delivery.

Il modello dei ristoranti virtuali creati dall'AI, sebbene non ancora pienamente collaudato, rappresenta la scommessa di Lore per superare gli ostacoli tramite innovazione continua e tecnologia avanzata. Questo approccio potrebbe ridefinire le aspettative sulla ristorazione moderna, trasformando l'interazione con cibo e cucina.