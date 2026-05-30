Una recente sentenza della Corte di Delhi ha riacceso un acceso dibattito sulle pratiche pubblicitarie di Google in India, sollevando significative critiche. La decisione giudiziaria si concentra in particolare sull'utilizzo da parte di Google di marchi registrati come parole chiave nel suo servizio di pubblicità AdWords, una questione che ha generato malcontento tra diversi fondatori di startup e imprenditori.

Il contenzioso sul marchio Hindware

Al centro del giudizio vi era una disputa relativa al marchio "Hindware", un nome ben noto nel settore delle forniture per il bagno.

La Corte ha stabilito che Google, commercializzando il marchio della società come parola chiave senza alcuna autorizzazione, ha commesso una chiara violazione del diritto all'utilizzo esclusivo del marchio stesso. La giustizia indiana ha condannato Google al pagamento di danni nominali per 3 milioni di rupie, equivalenti a circa 31.600 dollari.

La sentenza, emessa dalla Giudice Mini Pushkarna, ha esplicitamente respinto l'argomentazione di Google di essere un semplice intermediario passivo nella gestione degli annunci. La Corte ha infatti evidenziato come, attraverso la sua piattaforma AdWords, Google abbia permesso ai rivali di Hindware di utilizzare il termine "Hindware" come parola chiave per indirizzare gli utenti che cercavano specificamente il marchio originale.

Le reazioni degli imprenditori indiani

Il verdetto ha ricevuto un ampio sostegno da parte di numerosi imprenditori indiani, tra cui spiccano Nithin Kamath, fondatore di Zerodha, e Sridhar Vembu, fondatore di Zoho. Entrambi hanno da tempo criticato il sistema di Google, che a loro dire consente ai competitor di deviare il traffico dai marchi consolidati e costringe le aziende a sostenere costi aggiuntivi per proteggere la propria identità e il proprio nome sul mercato digitale.

Kamath ha dichiarato pubblicamente che la sua azienda, Zerodha, ha affrontato questo problema per oltre un decennio. Ha sottolineato come, quando un utente cerca termini come "Zerodha" su Google, i primi risultati siano spesso annunci pubblicitari che conducono i clienti direttamente ai siti web dei concorrenti, anziché al sito ufficiale del marchio cercato.

La posizione ufficiale di Google

Google, per parte sua, ha ribadito che la sua politica sugli annunci pubblicitari non permette agli inserzionisti concorrenti di utilizzare termini registrati come marchi nel testo degli annunci. Un portavoce dell'azienda ha affermato che Google si impegna a continuare ad allineare le proprie operazioni ai quadri legali locali, mantenendo al contempo standard rigorosi per tutelare gli interessi a lungo termine dei propri utenti.

L'India rappresenta un mercato strategico per Google, con un numero di utenti internet superiore a qualsiasi altro paese, fatta eccezione per la Cina. Questa sentenza, pertanto, impone a Google una rivalutazione delle modalità con cui le parole chiave commerciali vengono vendute e gestite, ponendo un potenziale freno ad alcune delle sue attività pubblicitarie nel paese.

Prospettive legali e impatto futuro

Nonostante l'ampia risonanza mediatica della sentenza, alcuni esperti legali, come Aprajita Rana, partner di AZB & Partners, suggeriscono che le sue implicazioni legali potrebbero essere meno estese di quanto la reazione pubblica possa far credere. La decisione è interpretata principalmente come un incentivo per le piattaforme online a rivedere i propri processi interni, in particolare per quanto riguarda l'offerta automatizzata di termini registrati agli inserzionisti.

Rana ha inoltre osservato che la sentenza non dovrebbe avere un impatto "ampio e di lungo termine" sulla responsabilità delle piattaforme online in India, poiché le Corti avevano già stabilito in precedenza che le aziende tecnologiche possono perdere le protezioni legali quando assumono un ruolo attivo in attività illecite.

Il caso "Hindware" sottolinea come la fornitura di accesso a termini registrati, anche in contesti pubblicitari che avvengono solo tra piattaforme e inserzionisti e non sono noti direttamente ai clienti, possa configurare una vera e propria attività partecipativa da parte delle piattaforme stesse, ridefinendo i confini della responsabilità digitale.