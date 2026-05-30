Nell’assolata Las Vegas, i Enhanced Games hanno rappresentato un esperimento sportivo senza precedenti, ribattezzati con sarcasmo “Steroid Olympics” o “Doping Olympics” per la loro audace abolizione delle regole anti-doping. Atleti, tra cui sollevatori, nuotatori e velocisti, si sono sfidati in un contesto che celebra la trasformazione del corpo umano in un vero e proprio progetto tecnologico e commerciale. Il campione olimpico canadese Boady Santavy, con la sua “fisicità da fumetto”, ha incarnato questa visione, mentre gli atleti sono stati descritti come “action figure” potenziate oltre i limiti umani.

In questo scenario, la Silicon Valley non è stata una semplice spettatrice, ma la vera regista dell’evento.

Enhanced Games: sport o vetrina per l'human enhancement?

Il progetto è stato ideato da una ex startup biotech e crypto, sostenuta da investitori di spicco come Peter Thiel e Balaji Srinivasan. La manifestazione è il braccio operativo di Enhanced Group, Inc., un’impresa quotata in Borsa che offre trattamenti personalizzati, inclusi peptide cocktail, GLP-1 per la perdita di peso e iniezioni di testosterone, oltre a piattaforme di telemedicina sviluppate con l’AI Rezolve Ai. L’obiettivo è chiaro: creare un mercato globale dove il “potenziamento fisico” sia venduto come una commodity. I giochi fungono da spettacolare vetrina pubblicitaria per questa realtà che commercializza l’human enhancement come prodotto di consumo.

L'estetica del corpo potenziato e lo spettacolo mediatico

L’evento ha messo in mostra un’estetica di “action figure” e corpi eccezionali, sovradimensionati e modellati dall’ingegneria farmacologica. Ospitato in un impianto da 50 milioni di dollari, l'evento è stato concepito con competizioni brevissime, ottimizzate per il formato dei video verticali e la diffusione sui social media, distaccandosi nettamente dai canali e dalle dinamiche dello sport tradizionale. Questa scelta evidenzia una chiara inclinazione verso lo spettacolo e la visibilità digitale, piuttosto che verso la performance sportiva pura.

Doping trasparente: medici al posto delle regole

Gli atleti hanno seguito un rigoroso programma di 12 settimane in un compound ad Abu Dhabi, dove hanno ricevuto protocolli personalizzati di sostanze approvate, tra cui steroidi, testosterone, ormoni della crescita e vari peptidi (come BPC-157, TB-500, CJC-1295 e Ipamorelin), il tutto sotto stretta supervisione medica.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è rendere il doping trasparente ed etico, in netto contrasto con la clandestinità e i rischi associati al sistema sportivo tradizionale, proponendo un modello alternativo di gestione delle performance.

Reazioni di condanna e i rischi per la salute

Il mondo sportivo ha reagito con forte indignazione. La WADA ha definito l’iniziativa “pericolosa” e uno “spettacolo del clown che antepone il profitto alle persone”, mentre l’USADA l’ha bollata come una “sagra dello sballo” che mina i principi etici fondamentali. Esperti medici avvertono che, anche con supervisione clinica, i rischi per la salute a lungo termine, come infarto, infertilità, danni epatici e disordini dell’umore, rimangono seri e ancora poco studiati.

La normalizzazione dell’uso di sostanze potenzianti solleva preoccupazioni su un possibile effetto a cascata sulla cultura generale, specialmente tra i giovani.

Risultati sportivi e il paradosso della tech economy

I risultati sportivi si sono rivelati “sorprendentemente ordinari” e non rivoluzionari, mettendo in discussione la narrativa del “super-uomo potenziato” capace di infrangere ogni record. L’evento, quindi, si è dimostrato meno epocale di quanto promesso, e il “futuro” di performance estreme e reinvenzione dell’umano appare più una vetrina che una realtà concreta. Gli Enhanced Games sollevano profondi interrogativi: sono sport, pubblicità per un’estetica potenziata o un’illusione di progresso tecnologico? Essi sintetizzano il paradosso della tech economy contemporanea, che promette un’avanguardia fisica mentre, in realtà, commercializza un prodotto culturale.