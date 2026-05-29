Scade oggi l'opportunità di assicurarsi i biglietti a prezzo ridotto per il TechCrunch Disrupt 2026. Gli sconti Early Bird, che permettono di risparmiare fino a 410 dollari, terminano oggi alle 23:59 PT. È l'ultima occasione per garantirti l'accesso all'evento al prezzo più basso, prima che le tariffe aumentino.

Un appuntamento cruciale per l'innovazione tecnologica

Il TechCrunch Disrupt 2026 si conferma un punto di riferimento, riunendo oltre 10.000 fondatori, investitori e innovatori da tutto il mondo. L'evento si svolgerà dal 13 al 15 ottobre presso il Moscone West di San Francisco, offrendo tre giorni di intenso programma.

Sarà un'occasione unica per il networking, la scoperta di nuove startup e conversazioni che definiranno il futuro della tecnologia. Partecipare significa essere al centro dell'innovazione tecnologica.

Perché la partecipazione a Disrupt è fondamentale

Disrupt non è solo una conferenza, ma una fucina di opportunità concrete per chi cerca di far avanzare la propria carriera o impresa. L'evento garantisce un accesso diretto a figure come investitori, fondatori e operatori che stanno facendo la differenza nel settore. Il programma è progettato per stimolare partnership strategiche, finanziamenti e opportunità di assunzione.

Con oltre 200 interventi in programma, le sessioni si concentreranno su temi cruciali quali l'Intelligenza Artificiale (AI), il fintech, le tecnologie emergenti e il software aziendale.

Un momento clou sarà lo Startup Battlefield 200, una vetrina per le startup più promettenti che competono per un premio senza capitale azionario di 100.000 dollari.

Un'esperienza progettata per il successo e la crescita

Il TechCrunch Disrupt è stato ideato per supportare: fondatori che raccolgono capitali, investitori che cercano opportunità, operatori che scalano aziende e innovatori in cerca di un vantaggio competitivo. L'evento offre un ambiente ideale per rafforzare la propria rete professionale, assicurando che i partecipanti siano ben posizionati per comprendere e capitalizzare le tendenze future del panorama tecnologico.

Agisci ora: massimizza i tuoi risparmi

Con la scadenza delle tariffe Early Bird fissata per questa notte, è il momento di agire.

Oltre a garantire un prezzo speciale per l'ingresso, i biglietti offrono sconti significativi per gruppi e per chi porta un ospite. È possibile beneficiare di una riduzione del 50% su un secondo biglietto o di sconti fino al 30% sui pass comunitari, massimizzando così i risparmi. Il TechCrunch Disrupt 2026 promette di essere un evento straordinario, catalizzatore di connessioni significative e progressi concreti nel mondo degli affari.