Il conto alla rovescia è quasi terminato per TechCrunch Disrupt 2026, l'evento di punta per l'innovazione e le startup che si terrà dal 13 al 15 ottobre presso il Moscone West di San Francisco. L'appuntamento annuale promette di riunire oltre 10.000 tra fondatori di startup, investitori di venture capital e leader del settore per esplorare le frontiere dell'intelligenza artificiale, del fintech, delle infrastrutture, della robotica e del futuro dell'innovazione. Tuttavia, chi desidera contribuire attivamente come speaker ha solo poche ore per presentare la propria candidatura: la deadline è fissata per oggi, alle 23:59 PT.

Ultima Chiamata per i Relatori: La Scadenza Imminente

La possibilità di candidarsi per intervenire a TechCrunch Disrupt 2026 si chiude stasera alle 23:59 PT. Questa è un'occasione imperdibile per fondatori, investitori, operatori ed esperti di tecnologia di condividere le proprie intuizioni e contribuire a plasmare le conversazioni più rilevanti nell'ecosistema tech globale. L'evento rappresenta una piattaforma unica per connettersi con oltre 10.000 professionisti e leader del settore.

Sono disponibili due distinti formati di sessione per i relatori. Le Breakout Sessions offrono un talk approfondito di 30 minuti, seguito da 20 minuti dedicati alle domande e risposte con un pubblico di circa 100 partecipanti.

Queste sessioni possono includere fino a quattro speaker, incluso un moderatore. In alternativa, le Roundtables propongono discussioni guidate da esperti della durata di 30 minuti, pensate per un massimo di 40 partecipanti. Questo formato più intimo e collaborativo si concentra sullo scambio di idee e insight, senza l'ausilio di supporti audiovisivi o slide.

Il Processo di Selezione: Voto dell'Audience Choice

Il meccanismo di selezione per gli speaker di TechCrunch Disrupt è innovativo e partecipativo. Ogni candidatura ricevuta viene esaminata attentamente dal team editoriale dell'organizzazione. Successivamente, i candidati ritenuti più idonei vengono scelti come finalisti e accedono alla fase di Audience Choice.

In questa fase, i lettori di TechCrunch e la vasta community tecnologica hanno il potere di votare le sessioni che desiderano vedere incluse nel programma ufficiale dell'evento. Questo approccio garantisce che il contenuto delle sessioni sia altamente pertinente e risponda agli interessi della platea.

Un'Opportunità Strategica per l'Ecosistema Tech

Partecipare come relatore a TechCrunch Disrupt 2026 significa ottenere una visibilità significativa e l'opportunità di influenzare il dibattito tecnologico. L'evento offre un ambiente dinamico per il networking, permettendo di interagire con oltre 10.000 leader del settore. Il programma include più di 200 sessioni pratiche, guidate da oltre 250 esperti, e la possibilità di scoprire più di 300 startup in esposizione.

È un'occasione preziosa per coloro che possiedono insight applicabili, esperienza concreta e il desiderio di contribuire in modo significativo all'ecosistema tech.

Oltre alla possibilità di candidarsi come speaker, è importante ricordare che anche i risparmi sugli Early Bird ticket, che possono arrivare fino a 410 dollari, terminano oggi alle 23:59 PT. Un ulteriore incentivo per assicurarsi un posto a questo evento cruciale per l'innovazione.