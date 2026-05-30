Il 29 maggio 2026, la Space Force ha assegnato a SpaceX contratti per un valore complessivo di 6,45 miliardi di dollari, sottolineando la crescente dipendenza dell'azienda dai finanziamenti governativi in vista della sua IPO.

Contratti Strategici: I Dettagli

I contratti si articolano in due componenti principali. Il primo, da 4,16 miliardi di dollari, è destinato a una costellazione satellitare per la rilevazione e il tracciamento di minacce aeree, parte dell'iniziativa Golden Dome. Il secondo, da 2,29 miliardi di dollari, prevede la costruzione di una rete di comunicazione sicura a bassa latenza in orbita bassa (low-Earth orbit), la Space Data Network Backbone, per connettere sensori e piattaforme militari globalmente.

L'iniziativa Golden Dome, promossa dall'amministrazione Trump, integra difese terrestri (intercettori, sensori, comandi) con una componente spaziale per rilevare, tracciare e neutralizzare minacce aeree. Entrambi i contratti SpaceX rientrano in questa strategia.

SpaceX e la Dipendenza Governativa

Questa doppia aggiudicazione conferma una tendenza già emersa nel documento di filing IPO di SpaceX: circa un quinto dei ricavi 2025 proviene da enti governativi. Tale dipendenza è cruciale per le prospettive finanziarie, ma espone l'azienda a rischi legati a modifiche di politiche, priorità o normative.

I legami politici di Elon Musk, inclusi 300 milioni di dollari per campagne elettorali (come quella per Trump), alimentano il dibattito sull'equilibrio tra interessi privati e contratti pubblici strategici.

IPO di SpaceX:Implicazioni Strategiche e Finanziarie

Questi contratti giungono in un momento cruciale per SpaceX, che si prepara a una potenziale quotazione con stime di valutazione superiori a 1,75-1,8 trilioni di dollari. Il solido pacchetto di commesse militari funge da fattore di fiducia per gli investitori, ma accentua la sensibilità dell'azienda alle decisioni di politica federale.

SpaceX si conferma attore centrale nella difesa spaziale americana, sfruttando la piattaforma Starshield (derivata da Starlink e ottimizzata per uso governativo) per radar e comunicazioni in orbita. La sua traiettoria di crescita è però esposta a un contesto politico mutevole.

Per il successo dell'IPO, sarà fondamentale ottimizzare la quota di ricavi pubblici, gestire rischi normativi e sensibilità politiche, e mantenere la reputazione di innovatore spaziale.

In sintesi, i contratti da 6,45 miliardi di dollari della Space Force per SpaceX non sono solo un traguardo economico, ma un pilastro della sua narrativa di business a supporto dell'offerta pubblica. Il Golden Dome investe nello spazio e consolida un legame pubblico-privato che ridefinisce i confini del settore aerospaziale statunitense.