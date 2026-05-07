La Milken Global Conference di Beverly Hills ha ospitato un dibattito cruciale sull'economia dell'intelligenza artificiale, riunendo cinque figure chiave del settore. La discussione ha esplorato le sfide emergenti, dalle carenze di chip ai futuri centri dati orbitali, sollevando interrogativi sulla validità dell'architettura tecnologica attuale.

Le sfide del mercato dei chip e dell'energia

Christophe Fouquet, CEO di ASML, ha lanciato un avvertimento: nonostante l'aumento della produzione, il mercato dei chip rimarrà "supply limited" per i prossimi due-cinque anni.

Questa scarsità di chip frena il progresso tecnologico in diversi settori. Parallelamente, la crescente domanda di AI ha spinto le entrate di Google Cloud a 20 miliardi di dollari, come evidenziato da Francis deSouza, COO di Google Cloud.

Il consumo energetico dell'AI emerge come una problematica significativa. DeSouza ha illustrato l'esplorazione di soluzioni innovative, quali i data center orbitali, per accedere a fonti energetiche abbondanti, pur riconoscendo le complessità legate alla dissipazione del calore nello spazio. Fouquet ha ribadito che un maggiore potere di calcolo comporta inevitabilmente un maggiore fabbisogno energetico, con costi non trascurabili.

Innovazione e implicazioni geopolitiche dell'AI

Sul fronte dell'innovazione, Eve Bodnia, fondatrice di Logical Intelligence, ha presentato i modelli a base energetica (EBM). Questi si propongono come alternative più efficienti ai tradizionali Large Language Models (LLM), operando con un numero ridotto di parametri e offrendo tempi di risposta più rapidi. La loro architettura si adatta particolarmente bene a domini che richiedono una profonda comprensione fisica.

Qasar Younis di Applied Intuition ha posto l'accento sulle implicazioni geopolitiche dell'AI fisica. Molti paesi mostrano una forte reticenza a consentire l'operatività di sistemi autonomi controllati da nazioni straniere entro i propri confini.

Fouquet ha aggiunto che i progressi dell'AI in Cina sono limitati dalla mancanza di accesso alla litografia EUV, conferendo un vantaggio competitivo alle aziende statunitensi in settori chiave come dati, calcolo, chip e talenti.

Investimenti AI: opportunità a lungo termine

Durante lo stesso evento, Larry Fink, CEO di BlackRock, ha respinto le preoccupazioni di una potenziale "bolla" nel settore dell'AI. Fink ha invece sottolineato le opportunità senza precedenti che l'industria offre agli investitori, evidenziando la necessità di trilioni di dollari in investimenti per energia, chip e hardware. Questi investimenti sono considerati una scommessa a lungo termine, capace di generare rendimenti significativi.

La visione prevalente è che gli investimenti a lungo termine nell'AI siano fondamentali per la modernizzazione delle infrastrutture e per affrontare sfide globali di vasta portata, come le malattie neurologiche e il cambiamento climatico. Questa prospettiva ottimistica sul futuro dell'AI enfatizza un'evoluzione che, sebbene richieda capitali ingenti, promette grandi ritorni sia economici che sociali.