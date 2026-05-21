Google ha annunciato una trasformazione radicale del suo motore di ricerca, introducendo un modello conversazionale basato sull'intelligenza artificiale con le nuove AI Overviews. Presentate al Google I/O 2026, queste funzionalità, definite da Elizabeth Reid come «il più grande aggiornamento della nostra iconica casella di ricerca dai suoi esordi», rendono l'esperienza più simile a ChatGPT, anche senza «modalità AI».
La reazione degli utenti è stata prevalentemente negativa, percependo l'AI come un'imposizione eccessiva. Questa insoddisfazione, unita a un riconoscimento legale di comportamenti anticoncorrenziali di Google nel 2024, spinge molti a cercare alternative.
Ecco sei motori di ricerca da considerare.
Kagi: Personalizzazione e Zero Pubblicità
Kagi offre un'esperienza senza pubblicità e AI Overviews invasive, con abbonamento. Personalizzabile tramite «lenses» (es. «lente accademica»), include una «Quick Answer» AI disattivabile.
DuckDuckGo: Privacy Gratuita
DuckDuckGo è un'alternativa gratuita focalizzata sulla privacy. Mostra annunci contestuali, non traccianti; le risposte AI sono presenti ma disattivabili.
Startpage: Google Anonimo
Startpage agisce da proxy per Google, anonimizzando i dati personali per offrire risultati di Google con maggiore anonimato; le funzionalità AI sono disattivabili.
&udm=14: Addio AI Overview
&udm=14 aggiunge automaticamente un parametro alle query Google per disattivare l'AI Overview; il codice su GitHub offre un Google senza AI.
Brave: Browser con Filtri di Ricerca
Brave, browser basato su Chromium, include un motore di ricerca con «Goggles» per filtrare i risultati (es. «News from the Left»); le funzioni AI sono disattivabili.
Ecosia: Ricerca Sostenibile
Ecosia, browser e motore su Chromium, si distingue per l'impegno ambientale, devolvendo l'80% degli introiti pubblicitari a progetti di riforestazione con trasparenza.
L'adozione forzata dell'AI da Google accelera la ricerca di motori più trasparenti e flessibili. Per mantenere il controllo online, Kagi, DuckDuckGo, Startpage, &udm=14, Brave ed Ecosia offrono soluzioni concrete e diversificate, dalla privacy alla sostenibilità.