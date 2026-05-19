L'era dei tradizionali “dieci link blu” su Google Search è ufficialmente conclusa. Google ha presentato una revisione profonda del suo motore di ricerca, potenziata dall'intelligenza artificiale, incentrata su una “intelligent search box” completamente reimmaginata. Questo rappresenta il più grande cambiamento all'interfaccia di accesso al web da quando la barra di ricerca è stata introdotta oltre 25 anni fa.

La nuova esperienza di ricerca interattiva

Invece di fornire un semplice elenco di link, Google Search immergerà ora gli utenti in esperienze interattive guidate dall'AI.

Vengono introdotti strumenti che possono inviare “agenti informativi” per raccogliere dati per conto dell'utente, insieme a funzionalità che consentono di creare mini-app personalizzate in base alle proprie esigenze. L'esperienza risultante non assomiglierà più a come le persone hanno tradizionalmente concepito Google Search, a lungo definito da link classificati a siti web.

La rinnovata barra di ricerca si espanderà per accogliere query più lunghe e conversazionali, eliminando la necessità di scegliere un tipo specifico di esperienza di ricerca all'inizio. Sarà inoltre dotata di un nuovo sistema di suggerimento delle query basato sull'AI, che va oltre l'autocompletamento per aiutare gli utenti a formulare domande più complesse e sfumate.

Dagli avvisi agli agenti intelligenti

Gli agenti di raccolta informazioni rappresentano un'evoluzione significativa rispetto a Google Alerts, un servizio di rilevamento dei cambiamenti lanciato nel 2003. Questi agenti non si limitano a individuare le modifiche, ma sono anche in grado di interpretarle. Ad esempio, è possibile impostare un agente per monitorare i movimenti di mercato in un settore specifico con parametri dettagliati. L'agente elaborerà un piano di monitoraggio, inclusi gli strumenti e i dati necessari, fornendo poi un aggiornamento sintetizzato con link e informazioni per approfondire.

Questa trasformazione implica che la “ricerca sul web” sarà sempre più eseguita da agenti AI anziché da esseri umani.

Gli utenti si concentreranno maggiormente sull'azione basata sulle informazioni fornite dagli agenti, piuttosto che sul clic manuale sui link. I link diventeranno un aspetto secondario con i prossimi cambiamenti nell'esperienza dei risultati di ricerca.

Interfacce generative e personalizzazione avanzata

Google sta integrando queste nuove capacità attraverso la “generative UI” (interfaccia utente generativa), che costruisce widget e visualizzazioni personalizzate al volo in risposta alle domande degli utenti. Si può immaginare, ad esempio, come una domanda sui buchi neri possa portare a una visualizzazione interattiva che dà vita al concetto, permettendo poi domande di follow-up e nuove visualizzazioni in tempo reale.

Grazie alla combinazione di Gemini e Antigravity, la piattaforma di sviluppo agentico di Google, i risultati di ricerca assumeranno l'aspetto di pagine web interattive. Gli utenti potranno anche sfruttare Antigravity per creare le proprie esperienze personalizzabili e persistenti, vere e proprie “mini-app”, direttamente in Search utilizzando comandi in linguaggio naturale. Questo non riguarda tanto il recupero di informazioni, quanto l'azione: si potrà costruire un'app per la pianificazione dei pasti o per il fitness, basata sulle proprie esigenze.

L'impatto sui publisher e il futuro dell'AI

Questi cambiamenti rischiano di ridurre ulteriormente le referenze ai publisher, che hanno già subito un calo a causa degli AI Overviews.

Mentre alcune operazioni mediatiche dipendenti dalla pubblicità potrebbero affrontare difficoltà, Google mira a rendere la sua tecnologia AI più ampiamente accessibile. “Parte della ragione per cui ci concentriamo sulla fornitura di modelli all'avanguardia – altamente capaci, ma anche molto efficienti, veloci e a un prezzo inferiore – è perché vogliamo portarli a quante più persone possibile,” ha affermato Sundar Pichai, CEO di Google. La nuova esperienza di ricerca sarà implementata gradualmente, con alcune funzionalità disponibili gratuitamente per tutti e altre inizialmente per gli abbonati Google AI Pro e Ultra.