Durante l'evento annuale I/O, Google ha annunciato il lancio di Pics, una nuova applicazione di design basata sull'intelligenza artificiale, destinata a Google Workspace. Questa innovazione mira a rendere il design grafico accessibile a un'ampia platea di utenti, dai docenti ai proprietari di piccole imprese.

La visione di Google per il design con AI

Pics permette di generare una vasta gamma di contenuti visivi, tra cui grafiche per social media, inviti e materiali di marketing, semplicemente utilizzando prompt di testo. Questo approccio semplificato elimina la necessità di competenze tecniche avanzate o strumenti complessi, posizionandosi come alternativa a soluzioni consolidate come Canva e sfidando nuovi concorrenti nel settore del design AI, come Claude Design di Anthropic.

Con Pics, Google si propone di diventare un attore chiave nel design assistito dall'AI, riconoscendo come questo ambito stia diventando strategicamente cruciale per tutte le attività che dipendono da contenuti visivi.

Funzionalità di editing avanzate di Pics

Una delle caratteristiche più innovative di Pics è la sua capacità di creare immagini non solo personalizzabili, ma anche facilmente modificabili. Se un'immagine generata non soddisfa appieno le aspettative, gli utenti possono apportare modifiche mirate senza dover riscrivere l'intero prompt, superando un limite comune dei modelli AI tradizionali. Grazie alla tecnologia Gemini, l'applicazione consente di controllare e regolare ogni singolo elemento di un'immagine, permettendo agli utenti di intervenire direttamente cliccando sulla parte desiderata per lasciare un commento o effettuare la modifica.

Le tecnologie chiave: Gemini e Nano Banana 2

Mentre Gemini alimenta l'interfaccia di editing di Pics, Nano Banana 2 garantisce una resa del testo estremamente accurata, una profonda conoscenza del mondo reale e un output visivo ricco di dettagli. Pics è integrato nativamente in Google Workspace, favorendo una collaborazione visiva fluida tra le diverse applicazioni della suite. Gli utenti possono scaricare, copiare, stampare o condividere le loro creazioni, e persino inviarle ad altri per un'ultima revisione prima della pubblicazione.

Un ecosistema AI in continua espansione

L'introduzione di Pics si inserisce in un contesto più ampio, in cui Google ha presentato una serie di potenti funzionalità basate su Gemini, integrate in numerosi prodotti.

L'applicazione delle tecnologie Gemini spazia dal motore di ricerca ai dispositivi indossabili, evidenziando un approccio olistico all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei servizi esistenti.

Questo nuovo ecosistema di strumenti AI, svelato all'I/O, è progettato per potenziare le capacità degli utenti in diversi ambiti, dal miglioramento delle interfacce utente all'espansione delle funzionalità di ricerca tramite modelli multimodali.

La strategia adottata posiziona Google all'avanguardia nel settore del design AI, suggerendo che il futuro del design generato dall'intelligenza artificiale sarà sempre più parte integrante della nostra quotidianità digitale. Come per altri servizi AI, Pics sarà inizialmente disponibile per un gruppo selezionato di tester, con un lancio più ampio previsto per l'estate.