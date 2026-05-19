Google ha svelato il suo nuovo Universal Cart durante l'evento I/O, un'innovazione che segna un passo decisivo verso il futuro dello shopping online, sempre più potenziato dall'intelligenza artificiale. Questa funzionalità si presenta come un hub agentico, un centro di gestione degli acquisti progettato per consolidare tutte le interazioni di e-commerce in un'unica piattaforma centralizzata, promettendo di rivoluzionare l'esperienza utente.

Universal Cart: il carrello intelligente che ti segue ovunque

Con Universal Cart, gli utenti possono ora aggiungere prodotti al proprio carrello da qualsiasi servizio Google.

Che si tratti di una ricerca su Google Search, una conversazione su Gemini, la visione di un video su YouTube o la lettura di un'email su Gmail, il sistema permette di raccogliere articoli con estrema facilità. Una volta aggiunti, il carrello intelligente monitora costantemente le fluttuazioni dei prezzi, avvisa sulle offerte disponibili, fornisce un'analisi storica dei costi e segnala la disponibilità degli articoli, anche in caso di esaurimento scorte.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale non si limita al monitoraggio. Universal Cart è infatti in grado di assistere gli utenti nelle decisioni d'acquisto più complesse. Ad esempio, per chi assembla un PC personalizzato, il sistema può identificare problemi di compatibilità tra i componenti selezionati e suggerire alternative più adeguate, garantendo così acquisti più informati e privi di errori.

Questa capacità predittiva e di assistenza rende l'esperienza di shopping non solo più comoda, ma anche più efficiente.

Universal Commerce Protocol (UCP): pagamenti fluidi e sicuri

Un altro pilastro dell'annuncio di Google è l'espansione del Universal Commerce Protocol (UCP). Questo protocollo consente un checkout diretto tramite Google con i commercianti aderenti, eliminando la necessità di lasciare la piattaforma per completare l'acquisto. L'UCP sta ampliando la sua portata geografica, con il lancio imminente in Canada e Australia, e successivamente nel Regno Unito. Inoltre, il protocollo si estenderà a nuove categorie di servizi, includendo prenotazioni alberghiere e consegne di cibo a domicilio.

A livello tecnico, UCP stabilisce una connessione trasparente e sicura tra l'utente, il commerciante e il processore di pagamento. La crittografia avanzata protegge i dati sensibili, mentre un audit trail permanente e non manipolabile assicura la tracciabilità di ogni transazione, garantendo fiducia e trasparenza in ogni passaggio dell'acquisto.

Agent Payments Protocol (AP2): l'agente di pagamento personale

Parallelamente a Universal Cart, Google ha presentato l'Agent Payments Protocol (AP2), una tecnologia che permette agli assistenti intelligenti di effettuare pagamenti per conto degli utenti, entro limiti e condizioni predefinite. Gli utenti possono impostare parametri specifici, come marchi preferiti, tipologie di prodotti e limiti di spesa.

Una volta che queste condizioni sono soddisfatte, l'agente AI procede automaticamente all'acquisto, semplificando ulteriormente il processo.

Questa innovazione offre a Google una visibilità senza precedenti sulle abitudini di consumo, consentendo un'analisi approfondita di ciò che gli utenti scoprono, considerano e, in ultima analisi, acquistano. L'implementazione di AP2 è destinata a influenzare in modo significativo le dinamiche tra i rivenditori online, i processori di pagamento e il mercato consumer, delineando un nuovo scenario per il commercio digitale.

Un nuovo paradigma per lo shopping digitale

Il lancio di Universal Cart, insieme ai protocolli UCP e AP2, non rappresenta solo una trasformazione nel modo in cui si effettua shopping online, ma suggerisce anche una profonda reimmaginazione dei rapporti tra consumatori e commercianti.

Con queste mosse strategiche, Google mira a convertire le sue piattaforme in ecosistemi onnicomprensivi, capaci di guidare l'utente attraverso l'intero percorso d'acquisto, dalla scoperta del prodotto al completamento della transazione.

Questa integrazione avanzata promette di semplificare notevolmente le esperienze d'acquisto per gli utenti, ma al contempo introduce nuove sfide e opportunità per gli advertiser e i commercianti. Questi ultimi dovranno adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche del mercato e capitalizzare sul cambiamento di paradigma per mantenere la loro competitività nell'era dell'e-commerce agentico.