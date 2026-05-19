Google ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua applicazione Gemini, trasformandola da semplice chatbot a un vero e proprio hub di intelligenza artificiale multifunzionale. Questa mossa strategica mira a rafforzare la posizione di Google nel panorama dell'AI, sfidando direttamente concorrenti di spicco come ChatGPT e Claude.

Funzionalità chiave e innovazioni

Tra le nuove funzionalità, spicca il "Daily Brief", un innovativo riepilogo personalizzato. Questo strumento aggrega e prioritizza le informazioni provenienti dalla posta elettronica, dal calendario e dalle attività dell'utente, suggerendo anche i passi successivi.

La funzione sarà immediatamente disponibile per gli abbonati Google AI negli Stati Uniti, segnando un passo avanti verso un'interazione utente più coinvolgente e su misura.

L'app Gemini è stata interamente riprogettata, adottando il linguaggio "Neural Expressive". Questo nuovo design si caratterizza per animazioni fluide, colori vivaci, una tipografia aggiornata e un feedback tattile. A differenza delle interfacce tradizionali dei chatbot, Gemini ora evidenzia le informazioni chiave in modo audace nella parte superiore, rendendo l'esperienza visiva più intuitiva e accessibile.

Gemini Omni: la generazione video via AI

Un'innovazione di rilievo è l'introduzione di Gemini Omni, il nuovo modello di intelligenza artificiale dedicato alla generazione di video.

Integrando modelli di media generativi con le vaste conoscenze di Gemini, questo strumento permette agli utenti di creare video di alta qualità attraverso semplici input testuali. È inoltre possibile caricare audio, immagini o video per arricchire ulteriormente i contenuti. Gemini Omni è già in fase di rollout per Google Flow e YouTube Shorts, segnando un'accelerazione di Google nel campo della creazione di contenuti multimediali potenziati dall'AI.

Espansione globale e la serie Gemini 3.5

Con oltre 900 milioni di utenti mensili in più di 230 paesi e il supporto per oltre 70 lingue, Gemini punta a espandere ulteriormente la sua presenza globale. Gli aggiornamenti riflettono l'impegno di Google nel diversificare e potenziare le funzionalità AI, mantenendo al contempo la fedeltà della sua vasta base utenti.

Durante lo stesso evento, Google ha anche presentato la serie Gemini 3.5, che introduce miglioramenti significativi nelle capacità agentiche e nelle prestazioni di codifica. In particolare, il modello Gemini 3.5 Flash è ora disponibile a livello globale ed è riconosciuto come uno dei migliori modelli per la codifica e le applicazioni agentiche. Questi progressi sottolineano la determinazione di Google a rimanere all'avanguardia nell'intelligenza artificiale, offrendo strumenti sempre più avanzati e integrati agli utenti di tutto il mondo.