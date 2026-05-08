Dopo anni di preparativi, Lime, la società di micromobilità sostenuta da Uber, ha depositato la documentazione per un'offerta pubblica iniziale (IPO) presso la U.S. Securities and Exchange Commission. Fondata nel 2017, l'azienda intende quotarsi al Nasdaq con il ticker “LIME”. Dai documenti emerge una significativa crescita dei ricavi, sebbene la redditività non sia ancora stata raggiunta.

Performance Finanziaria

I ricavi sono aumentati da 521 milioni di dollari nel 2023 a 686,6 milioni nel 2024, raggiungendo 886,7 milioni nel 2025. Le perdite nette si sono ridotte da 122,3 milioni nel 2023 a 33,9 milioni nel 2024 e 59,3 milioni nel 2025.

Lime ha registrato flussi di cassa liberi positivi negli ultimi tre anni, con 104 milioni di dollari nel 2025, quasi il doppio rispetto all'anno precedente grazie all'aumento delle attività operative.

Partnership Strategica con Uber

Lime ha forti legami con Uber, che nel 2020 ha guidato un round di finanziamento da 170 milioni di dollari. L'acquisizione di Jump, la divisione di bici e monopattini elettrici di Uber, ha favorito l'espansione di Lime in 230 città e 29 Paesi. La partnership è cruciale: i veicoli Lime appaiono nell'app Uber, generando circa il 14,3% dei ricavi nel 2025 (documenti SEC).

Prospettive di Mercato e Sfide

L'IPO di Lime riflette una rinnovata fiducia nei mercati pubblici, pur in un settore della micromobilità che affronta difficoltà finanziarie e sfide regolatorie.

Sarà un test importante per la fiducia degli investitori nel potenziale di crescita di questa industria, capitalizzando l'attenzione verso la mobilità urbana sostenibile.

L'IPO: Un Momento Cruciale

Con una base finanziaria in rafforzamento e una strategia di espansione consolidata, l'offerta pubblica iniziale posiziona Lime per continuare a innovare e guidare la trasformazione della mobilità urbana. L'IPO rappresenta un momento cruciale per l'azienda e l'intero settore, che dovrà navigare tra opportunità e sfide.