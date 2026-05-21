Nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, l'impresa emergente Hark sta facendo scalpore. La startup, fondata da Brett Adcock, ha raccolto 700 milioni di dollari in un round di Serie A, raggiungendo una valutazione post-money di 6 miliardi di dollari. Questo finanziamento evidenzia la fiducia degli investitori nel progetto di un'interfaccia AI universale segreta.

Network di investitori

Il round di finanziamento è stato guidato da Parkway Venture Capital e ha visto la partecipazione di nomi noti del panorama venture, tra cui Align Ventures, AMD Ventures, ARK Invest e Intel Capital.

Questa ampia partecipazione sottolinea la potenziale trasformazione che Hark potrebbe apportare nel campo dei dispositivi AI.

Visione di un'interfaccia universale

Brett Adcock, noto per i successi con Figure.AI e Archer, ha fondato Hark con l'obiettivo di sviluppare un sistema di intelligenza artificiale agentica che operi come un'interfaccia universale per il mondo digitale. Questa visione innovativa si concretizzerà con il rilascio dei primi modelli multimodali, previsti per l'estate, integrando l'AI personale con i servizi esistenti per creare un ecosistema completo e coerente.

Innovazione e privacy

L'azienda sta sviluppando una famiglia di dispositivi AI che si distinguono dagli attuali smartphone, indossabili e occhiali smart.

La sfida principale, evidenziata dal fondatore Brett Adcock, è offrire una soluzione che garantisca privacy e comfort all'utente, evitando di riproporre le problematiche riscontrate in altre tecnologie, come i dispositivi Meta o gli Android Spectacles, che non hanno ancora risolto pienamente tali criticità.

Team e risorse strategiche

Attualmente, il team di Hark è composto da 70 dipendenti e si avvale di un'infrastruttura tecnica all'avanguardia, che include un data center equipaggiato con potenti GPU Nvidia B200. I fondi raccolti saranno impiegati per il reclutamento di talenti in aree cruciali come hardware, design e ricerca AI, oltre a garantire l'accesso a risorse computazionali e componenti di ultima generazione.

Dispositivi essenziali per il futuro

I dispositivi che Hark intende lanciare sono concepiti per diventare così essenziali da rendere impensabile una giornata senza di essi, sottolineando la loro centralità nell'acquisizione e nell'elaborazione delle informazioni. Con una visione chiara e ambiziosa, Hark si propone di rimodellare il concetto stesso di dispositivi AI, puntando alla creazione di prodotti che non solo si integrano nell'ambiente quotidiano, ma che lo trascendono.

Mentre il settore tecnologico attende con interesse i primi risultati, l'impegno di Hark nel fornire interfacce AI all'avanguardia, senza compromettere la privacy degli utenti, potrebbe stabilire un nuovo standard per le future tecnologie intelligenti, delineando il percorso per una nuova era di interazione uomo-macchina.