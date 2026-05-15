Meridian Ventures, un nuovo e significativo fondo d'investimento, ha recentemente annunciato un'iniziativa da 35 milioni di dollari. L'obiettivo è supportare i fondatori di startup che hanno intrapreso percorsi MBA differiti, mirando a colmare un evidente divario di capitale per gli imprenditori ambiziosi impegnati nello sviluppo di tecnologie avanzate.

Le radici di Meridian Ventures: un incontro strategico

La nascita di Meridian Ventures è frutto della collaborazione tra Devon Gethers e Karlton Haney, i quali si sono conosciuti nel 2020 all'interno del prestigioso programma di ammissione MBA differito di Harvard.

Le loro storie personali e professionali sono diverse ma complementari. Gethers, la cui infanzia è stata segnata dalla povertà nello Stato di Washington, ha conseguito studi in scienze comportamentali e finanza presso l'Università dello Utah, per poi affermarsi nel settore del private equity e fondare, con successo, una propria azienda.

Haney, invece, è cresciuto in una fattoria in Arkansas, ha studiato ingegneria industriale e ha successivamente maturato esperienza come investitore presso The Stephens Group, un rinomato family office. Queste esperienze diversificate hanno fornito una base solida per la loro partnership.

Nel 2023, Gethers e Haney hanno lanciato un fondo di prova da 2,5 milioni di dollari, riuscendo a sostenere ben 45 startup.

Dopo aver completato la loro formazione ad Harvard nel 2025, hanno raccolto un fondo istituzionale da 35 milioni di dollari. Questo successo è stato possibile grazie all'interesse di importanti investitori, tra cui banche quotate, family office e dirigenti di aziende Fortune 500, che hanno riconosciuto il potenziale della loro visione.

Strategia e impatto degli investimenti

La filosofia di investimento di Meridian Ventures è chiaramente definita: il fondo si concentra sul sostegno a fondatori statunitensi che operano nei settori tecnologici più innovativi. Tra questi rientrano il fintech, la logistica, la sanità e l'intelligenza artificiale. Gli investimenti previsti variano da 500.000 dollari per le fasi pre-seed a 750.000 dollari per le fasi seed, con l'intenzione di distribuire l'intero capitale entro i prossimi tre anni.

La tesi centrale di Meridian si basa sull'identificazione e la risoluzione della crescente discrepanza tra i fondatori che sviluppano tecnologie di frontiera e la disponibilità di capitale necessario per supportarli. Questo approccio non solo promuove l'innovazione, ma mira anche a eliminare ostacoli significativi al progresso tecnologico, fornendo un'assistenza finanziaria mirata e strategica.

Il percorso ispiratore di Karlton Haney

La storia di Karlton Haney è un esempio di determinazione e crescita personale. Originario di Little Flock, Arkansas, Haney ha vissuto un'infanzia che, in modo quasi simbolico, prefigurava la sua attuale leadership nel settore del capitale di rischio. È stato recentemente riconosciuto da Forbes, che lo ha inserito nella prestigiosa lista “30 Under 30” per il Venture Capital, un traguardo che sottolinea il suo impatto nel settore.

Il suo percorso accademico presso l'Università dell'Arkansas e le successive esperienze professionali, culminate nell'ammissione ad Harvard, evidenziano non solo il suo talento individuale, ma anche la sua notevole capacità di capitalizzare le esperienze passate per creare opportunità innovative. Come co-fondatore di Meridian Ventures, Haney incarna la missione del fondo di valorizzare percorsi non convenzionali.

Questa combinazione di esperienza personale e supporto strategico offerto dal fondo rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di un ecosistema tecnologico che promuova attivamente la diversità e l'innovazione. L'iniziativa di Meridian Ventures non solo arricchisce il panorama degli investimenti tecnologici, ma apre nuove e promettenti strade per i fondatori di startup, fornendo le risorse indispensabili per trasformare idee pionieristiche in realtà imprenditoriali di successo e durature.