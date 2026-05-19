Un tragico incidente ha scosso il sito di lancio Starbase di SpaceX, nel Texas meridionale, dove un lavoratore è deceduto il 15 maggio. L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ha prontamente avviato un'indagine, la cui conclusione è attesa tra diversi mesi.

Dettagli dell'incidente e indagine

La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, è deceduta alle 4:17 del mattino del 15 maggio. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Brownsville ha sospeso il proprio intervento, poiché la gestione dell'emergenza è stata assunta dallo staff medico interno di SpaceX subito dopo l'allarme.

L'OSHA ha confermato l'apertura dell'indagine. Né SpaceX né le autorità della neonata Città di Starbase hanno rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. Il decesso è stato confermato anche dallo sceriffo locale.

Precedenti e contesto di sicurezza

Questo tragico episodio si verifica a pochi giorni da un lancio programmato della Starship e dall'imminente pubblicazione del prospetto per la campagna di offerta pubblica iniziale (IPO) della società, che si preannuncia come la più significativa di sempre.

Il sito di Starbase è noto per un tasso di infortuni elevato. Un'analisi del 2025 ha rivelato un tasso di incidenti (TRIR) di circa 4,27 per 100 lavoratori nel 2024, un dato significativamente superiore alla media aziendale e di settore.

Inoltre, infortuni non ufficiali e un decesso nel 2014 erano già stati evidenziati in passato.

A gennaio 2026, l'OSHA aveva già contestato a SpaceX sette violazioni "gravi", relative al collasso di una gru avvenuto a giugno 2025, imponendo sanzioni per un totale di 115.850 dollari. Tra gli altri incidenti recenti si annoverano ferimenti dovuti alla caduta di detriti e un'esplosione in un'officina esterna in Texas, eventi che hanno generato querele e verifiche federali.

Implicazioni e sfide future

Le pressioni di mercato e le ambizioni spaziali di SpaceX si scontrano con gravi criticità operative in materia di sicurezza. La morte di un lavoratore, avvenuta in un contesto di scarsa trasparenza, si inserisce mentre l'azienda mantiene un ritmo serrato per rendere pienamente operativa la Starship.

L'indagine dell'OSHA sarà cruciale per determinare le cause dell'incidente, che potrebbero spaziare da problemi tecnologici o gestionali interni, a difetti nella supervisione dei subappaltatori o a condizioni strutturalmente insicure. L'esito di questa inchiesta potrà influenzare le policy interne di SpaceX, la sua reputazione nel settore e il quadro normativo in vista dell'imminente IPO.

La sicurezza come priorità strategica

Il tragico evento complica ulteriormente lo scenario già complesso di Starbase. Mentre SpaceX prosegue la sua corsa verso obiettivi ambiziosi, dal ritorno sulla Luna alla quotazione in borsa, l'implementazione di una cultura della sicurezza attiva e verificabile non rappresenta più solo un obbligo legale, ma un elemento centrale per la sostenibilità industriale a lungo termine.

Le prossime settimane saranno decisive per osservare la reazione dell'azienda a questo inatteso arresto imposto dalla fatalità e per verificare la sua capacità di conciliare velocità operativa e responsabilità. Questa vicenda sottolinea come i costi umani rimangano il contrappeso più scomodo di un'innovazione troppo rapida.