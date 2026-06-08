Apple ha finalmente svelato la tanto attesa revisione del suo assistente Siri in occasione del Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026. Dopo anni di attesa e di promesse, il colosso tecnologico ha presentato un assistente completamente rinnovato e potenziato dall'intelligenza artificiale. Denominato Siri AI, questo aggiornamento trasforma l'assistente da un semplice strumento di comando vocale a un vero e proprio compagno conversazionale, segnando una rivoluzione nel modo in cui gli utenti interagiranno con i loro dispositivi.

Siri AI: un assistente intelligente e contestuale

Il nuovo Siri AI rappresenta una profonda revisione delle sue capacità funzionali. L'assistente è ora in grado di attingere a conoscenze aggiornate sul mondo per fornire risposte più precise e contestuali. Inoltre, può accedere alle informazioni presenti sul dispositivo dell'utente e rispondere in base a ciò che viene visualizzato sullo schermo, offrendo un'esperienza altamente personalizzata. Questa evoluzione mira a trasformare Siri in un chatbot conversazionale completo, in grado di competere con piattaforme popolari come ChatGPT, Claude e Gemini.

Questo cambiamento segna una svolta significativa per Siri, tradizionalmente conosciuto come assistente vocale.

La sua integrazione nella Dynamic Island dei moderni iPhone è un chiaro segnale della volontà di Apple di rendere l'assistente una parte centrale dell'esperienza utente. Quando attivato, Siri non farà più illuminare l'intero schermo, ma mostrerà una nuova animazione all'interno della Dynamic Island, migliorando l'estetica e la fluidità dell'interazione.

Funzionalità avanzate e interazione intuitiva

Tra le caratteristiche più innovative di Siri AI spicca la sua capacità di interagire in modo naturale attraverso conversazioni multi-turno. Gli utenti possono avviare una conversazione digitando dopo uno swipe verso il basso dalla Dynamic Island, pronunciando “Hey Siri” o utilizzando il pulsante laterale per ottenere risposte approfondite.

La nuova opzione “Write with Siri” permette agli utenti di ricevere assistenza nella stesura di testi. Quando si scrive con Siri in app come Mail e Messaggi, l'assistente può adattare lo stile di comunicazione al modo in cui l'utente interagisce solitamente con un collega o un amico specifico, garantendo messaggi personalizzati e appropriati.

Siri sarà in grado di eseguire compiti più complessi, come la stesura di messaggi, attingendo a informazioni dal web, da email precedenti, dal calendario e dai contatti dell'utente. Apple ha inoltre annunciato una nuova esperienza vocale per Siri, che include la possibilità di parlare a un ritmo e con un'espressività personalizzabili. Parallelamente, è stato introdotto un aggiornamento alla dettatura a livello di sistema, che vanta un notevole aumento della precisione, catturando in modo più accurato ortografia, punteggiatura e maiuscole.

Integrazione su più piattaforme

L'espansione di Siri AI non si limita agli iPhone. Su macOS, gli utenti potranno accedere all'assistente da qualsiasi punto, grazie alla sua integrazione in Spotlight, che ora può anche fornire risposte a domande. Anche su watchOS, gli utenti potranno porre domande ed eseguire azioni direttamente dal proprio orologio, rendendo l'assistente ancora più accessibile e funzionale.

Per visionOS, Siri AI si presenta come una visualizzazione 3D posizionabile, evidenziando l'impegno di Apple nel rendere l'assistente versatile e integrato attraverso i diversi ecosistemi operativi. Questa trasformazione posiziona Apple in diretta competizione con le principali piattaforme di intelligenza artificiale, consolidando la sua leadership nel panorama tecnologico globale.