Durante il keynote della WWDC 2026, Apple ha annunciato un aggiornamento significativo per l’app Salute con iOS 27. Il sistema di tracciamento del ciclo mestruale si arricchisce ora di nuove funzionalità dedicate alla perimenopausa e alla menopausa. Questa novità integra gli strumenti esistenti – come le previsioni di ciclo e le notifiche – con una dimensione più mirata al benessere femminile durante la transizione menopausale.

L'importanza di un nuovo supporto per la salute femminile

La perimenopausa è un tema che sta guadagnando sempre più visibilità, grazie anche alla maggiore attenzione sui social media e alla crescente richiesta di strumenti digitali specifici per la salute femminile.

L'intervento di Apple arriva in un momento in cui si stima che circa 1,1 miliardi di donne a livello globale siano in post-menopausa. Questo dato sottolinea il potenziale significativo per soluzioni digitali integrate in ecosistemi ampi come quello di Apple.

Le funzionalità introdotte con iOS 27

L’app Salute, con l'aggiornamento a iOS 27, consentirà agli utenti di ricevere notifiche quando i pattern del ciclo suggeriscono una possibile fase di perimenopausa. Sarà inoltre possibile registrare i propri sintomi quotidiani e accedere a contenuti informativi direttamente all’interno dell’app. Stacy Ford, vice president of OS management di Apple, ha spiegato che l'obiettivo è aiutare le donne a comprendere meglio il proprio corpo e a prepararsi in modo più efficace al dialogo con il proprio medico.

Un'evoluzione del tracciamento del ciclo

La funzione di tracciamento del ciclo, introdotta nel 2019 con watchOS e iOS, si evolve per adattarsi a fasi della vita che vanno oltre la sola fertilità. Il focus si sposta dai periodi e dalla fertilità ai cambiamenti ormonali più ampi, arricchendo l'esperienza utente con supporti educativi personalizzati e notifiche contestuali, pensate per accompagnare le donne in ogni fase.

Apple nel panorama Femtech

La decisione di Apple di entrare in questo segmento segue le tendenze già delineate nel mondo Femtech, dove app come Linnea, Bloom Cycles o Symptive offrono già funzioni di tracciamento perimenopausale, analisi dei sintomi e report per il medico. Tuttavia, l'integrazione di queste funzionalità nell'ecosistema Apple, ampiamente diffuso tramite iPhone e Apple Watch, aumenta notevolmente il potenziale di diffusione e l'accessibilità per un vasto pubblico.

Impatto sociale, medico e strategico

L'ingresso di Apple in questo ambito ha un triplice impatto. Dal punto di vista sociale, contribuisce a dare maggiore visibilità alla perimenopausa, normalizzandola come argomento di salute pubblica. Sul piano medico, gli strumenti digitali, integrati con dati biometrici, facilitano conversazioni più informate tra pazienti e professionisti sanitari. Strategicamente, Apple rafforza la sua leadership nella salute digitale, estendendo la sua offerta per includere esigenze femminili specifiche e complesse.

Il tradizionale focus di Apple su AI e privacy riceve una nuova prospettiva: non solo aumenta la quantità dei dati raccolti, ma migliora anche la qualità delle informazioni restituite alle utenti, sempre nel pieno rispetto della protezione della loro salute.

Nel panorama Femtech, questa novità rappresenta un'ulteriore spinta verso un'AI "sensibile" e inclusiva, capace di cogliere le tappe dell'intero ciclo vitale femminile, portando servizi prima riservati ad app specializzate nel mainstream.

Prospettive future per iOS 27

Sarà fondamentale osservare l'implementazione finale di questo nuovo tracciamento perimenopausale in iOS 27. La precisione delle notifiche, la personalizzazione dei contenuti e l'usabilità complessiva determineranno il valore effettivo di questa innovazione. In un contesto dove la privacy e la gestione dei dati sensibili sono cruciali, il modello di Apple si propone come un punto di riferimento. La direzione è chiara: il futuro della salute digitale si orienta verso un'assistenza proattiva e contestuale, e strumenti come il nuovo tracciamento della perimenopausa segnano un capitolo importante in questa evoluzione.