L'imminente WWDC 2026 genera grande attesa per le novità Apple. L'evento si concentrerà sul rinnovamento di Siri e sulle migliorie di iOS 27, promettendo di ridefinire l'interazione con i dispositivi e di avanzare nell'intelligenza artificiale.

Rinnovamento di Siri e Nuove Funzionalità

La trasformazione di Siri in un assistente più conversazionale è una novità chiave. L'integrazione di Gemini di Google le permetterà di comprendere il contesto, gestire attività complesse e interagire naturalmente tra app e servizi. Un'app Siri standalone competerà con chatbot avanzati come ChatGPT e Claude, elevando Siri a nuovi standard AI.

Agenti AI nell'App Store

Apple integrerà agenti AI nell'App Store. Questi permetteranno agli utenti di delegare compiti quali prenotazioni, gestione quotidiana e controllo dei dispositivi smart home, per un'esperienza più automatizzata ed efficiente.

Miglioramenti Camera e Foto

La Camera app introdurrà la sezione "Visual Intelligence", sostituendo il controllo attuale. Offrirà una "modalità Siri" dedicata, capace di identificare oggetti tramite ricerca immagini di Google. La Photos app riceverà potenziamenti con editing AI, permettendo ritocchi tramite linguaggio naturale.

Image Playground e Apple Wallet: le Novità

L'app Image Playground sarà aggiornata con immagini di qualità superiore e stili artistici diversificati.

Per Apple Wallet, sono previste funzionalità di suddivisione delle spese e la creazione di pass digitali da biglietti cartacei, usando strumenti AI per semplificare la gestione.

Espansione AI: macOS, iPadOS e Altri Sistemi

Oltre a iOS, le innovazioni dell'intelligenza artificiale si estenderanno a macOS, iPadOS e altri sistemi Apple. Ciò includerà una maggiore integrazione di Siri e funzioni AI per ottimizzare efficienza e personalizzazione su tutti i dispositivi Apple.

La WWDC 2026 si preannuncia cruciale per il futuro dell'intelligenza artificiale nei prodotti Apple. Con innovazioni che mirano a migliorare produttività e a ridefinire l'interazione uomo-macchina, Apple si posiziona all'avanguardia in un settore in rapida evoluzione.