Snap ha annunciato lo spin-off del suo team di generative AI video, creando Dotmo. La scissione è motivata dagli elevati costi operativi per lo sviluppo interno di modelli AI dedicati alla creazione di contenuti video interattivi.

Dotmo: Legami Strategici con Snap

Pur essendo un'entità separata, Dotmo manterrà un rapporto privilegiato con Snap. Riceverà una licenza per adattare la tecnologia proprietaria di Snap a piattaforme di gaming e intrattenimento interattivo. Il team iniziale sarà formato da dipendenti Snap dedicati al progetto.

Interessi e Investimenti

Dotmo non sarà finanziata direttamente da Snap. Bobby Murphy, CTO di Snap, sarà l'investitore principale con una significativa partecipazione personale, pur mantenendo il suo ruolo in Snap per la GenAI. In cambio, Snap acquisirà una consistente partecipazione azionaria in Dotmo, mossa strategica per valore futuro.

Strategia di Contenimento Costi e Innovazione

Questa è la seconda scissione strategica di Snap quest'anno, dopo Specs Inc. per gli smart glasses, il cui lancio influì negativamente sul titolo. Dopo circa 1.000 tagli di posti di lavoro, Snap mira ad alleggerire il carico finanziario dell'AI. Dotmo potrà cercare finanziamenti esterni, espandendo le operazioni senza gravare sul bilancio di Snap, mantenendo l'esposizione al successo.

Obiettivi e Benefici Strategici

Lo spin-off di Dotmo è una strategia articolata: permette a Snap di mitigare i costi e focalizzarsi sul core business, mentre la nuova entità opera con agilità nell'AI per il gaming, attirando investimenti indipendenti. Questa gestione moderna trasforma un centro di costo in un motore di innovazione esterno. Snap ne beneficerà a lungo termine tramite la partecipazione azionaria e la condivisione tecnologica, ridefinendo l'approccio all'AI video e rafforzando la sua posizione nell'intrattenimento interattivo e nel gaming, pur mantenendo forti sinergie.