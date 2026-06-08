Bending Spoons, una delle più dinamiche realtà tecnologiche italiane, ha recentemente depositato i documenti necessari per avviare il processo di offerta pubblica iniziale (IPO) presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. L'azienda, nota per aver acquisito e rivitalizzato marchi iconici come Eventbrite, Vimeo, WeTransfer e, più di recente, AOL, si prepara a un'IPO che potrebbe raggiungere una valutazione di 20 miliardi di dollari.

La strategia di acquisizioni di Bending Spoons

Fondata nel 2013, Bending Spoons si è rapidamente affermata nel panorama tecnologico globale grazie a una serie di acquisizioni strategiche.

Il nome stesso dell'azienda si ispira a una celebre scena del film "The Matrix", un richiamo al suo approccio innovativo e disruptive. La strategia aziendale consiste nell'acquisire attività che presentano problematiche operative, per poi ottimizzarne le risorse e trasformarle in modelli di business profittevoli, principalmente attraverso strutture basate su abbonamenti.

Dati finanziari e crescita record

I documenti di registrazione rivelano una crescita finanziaria impressionante. Nel 2025, l'azienda ha registrato un fatturato di 1,31 miliardi di dollari, segnando un notevole incremento del 95% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza positiva è proseguita nel primo trimestre del 2026, con ricavi pari a 601 milioni di dollari, un balzo del 132% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La maggior parte delle entrate, ben l'84%, deriva dai servizi in abbonamento. Attualmente, Bending Spoons vanta oltre 500 milioni di utenti attivi mensilmente e 9 milioni di clienti paganti, consolidando la sua significativa presenza sul mercato.

Le ambizioni sul mercato finanziario

La valutazione aziendale di Bending Spoons ha visto una crescita esponenziale, passando da 2,8 miliardi di dollari nel 2024 a 11 miliardi di dollari lo scorso anno. L'imminente IPO mira a elevare ulteriormente questa valutazione, con stime che indicano un potenziale di 20 miliardi di dollari. Questo importante passo nel mercato finanziario internazionale vede la partecipazione di primari investitori e giganti del management finanziario come Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners e Fidelity, che figurano tra i suoi principali sostenitori.

Un nuovo capitolo per i brand acquisiti

Per molti dei brand acquisiti, tra cui AOL e Vimeo, l'IPO rappresenta un significativo ritorno ai mercati pubblici, offrendo una nuova opportunità di rinnovamento e rilancio. La gestione dell'offerta pubblica iniziale sarà affidata a colossi finanziari del calibro di Goldman Sachs, JPMorgan e Allen & Co., garantendo un supporto solido e strategico per il debutto sul mercato.

L'approccio di Bending Spoons, incentrato sulla rivitalizzazione di marchi tecnologici esistenti attraverso tecniche di mercato moderne e spesso audaci, potrebbe non solo ridefinire la loro direzione aziendale, ma anche stabilire nuovi standard nel settore delle tech holdings. L'azienda si configura come un esempio paradigmatico di come innovazione, strategia finanziaria e abili mosse di mercato possano reinventare il futuro delle aziende legacy, proiettandole verso un successo duraturo.