Londra si prepara a un'era di robotaxi, con Uber, Wayve e Waymo che intensificano gli sforzi per lanciare servizi di trasporto autonomo nella capitale britannica, promettendo una rivoluzione nella mobilità urbana.

L'alleanza tra Uber e Wayve per i robotaxi a Londra

Uber ha recentemente aperto una lista di interesse nel Regno Unito, permettendo ai clienti di segnalare la propria preferenza per essere abbinati a un veicolo autonomo di Wayve. Questa mossa anticipa il lancio di un servizio di robotaxi a Londra, frutto della collaborazione tra le due aziende.

I veicoli autonomi saranno integrati nell'applicazione Uber e offerti ai clienti senza costi aggiuntivi rispetto alle corse tradizionali con conducente umano. Il lancio è atteso nei prossimi mesi, previa approvazione normativa.

Waymo entra nel mercato londinese

Anche Waymo, un'altra azienda di punta nel settore, ha iniziato a testare i propri veicoli autonomi sulle strade di Londra. Da aprile, la società sta sperimentando circa cento veicoli Jaguar I-Pace autonomi in un'area di 100 miglia quadrate della città. La presenza congiunta di Waymo e l'iniziativa di Uber e Wayve preannunciano una competizione che potrebbe accelerare lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie autonome.

Dinamiche tra partnership e rivalità

La relazione tra Uber e Waymo è storicamente complessa, caratterizzata da vicende legali e collaborazioni strategiche. Negli Stati Uniti, Waymo utilizza l'app Uber per i suoi servizi autonomi in città come Phoenix e Austin. Tuttavia, questa partnership coesiste con una marcata competizione. Uber ha continuato a investire significativamente in Wayve e altre startup, espandendo il proprio ecosistema di soluzioni autonome. Ha inoltre creato due nuove divisioni interne dedicate alla ricerca e alle operazioni nel campo dei veicoli autonomi, evidenziando le sue ambizioni di leadership.

L'espansione e i finanziamenti di Wayve

Wayve, sostenuta da Uber, ha recentemente ottenuto un importante finanziamento di 1,5 miliardi di dollari.

Questo round di investimenti ha visto la partecipazione di giganti come Microsoft, Nvidia e Uber. L'obiettivo è accelerare il lancio dei servizi di robotaxi e sviluppare una piattaforma autonoma scalabile a livello globale. Con questi nuovi fondi, la valutazione di Wayve ha raggiunto i 6,4 miliardi di sterline, consolidando la sua posizione come innovatore chiave nel Regno Unito. Wayve prevede sperimentazioni commerciali di robotaxi nel 2026 e l'implementazione del suo software di "autonomia supervisionata" nei veicoli di consumo dal 2027.

Il quadro normativo e le prospettive future

Nonostante l'entusiasmo delle aziende, il percorso per la piena operatività dei robotaxi a Londra presenta ancora ostacoli normativi.

Il governo britannico sta definendo un quadro regolatorio per i veicoli autonomi, avendo avviato un programma pilota per raccogliere dati e feedback. Solo con normative chiare, i servizi di robotaxi potranno espandersi. Londra si configura come un laboratorio vivente per il futuro della mobilità, dove l'innovazione di Uber, Wayve e Waymo promette di ridefinire il trasporto urbano e il rapporto con le automobili.