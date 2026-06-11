Mentre il traffico generato dagli agenti AI supera quello umano su Internet, l'industria dei servizi finanziari è in piena trasformazione, con l'introduzione di strumenti che consentono a tali agenti di agire rapidamente per conto degli utenti. In questo scenario dinamico, Coinbase e Mastercard, giganti nei rispettivi settori, stanno lanciando soluzioni innovative che ridefiniranno il futuro del commercio e della finanza grazie all'intelligenza artificiale.

Coinbase debutta con i suoi agenti AI per il trading

Pochi giorni dopo l'introduzione di agenti di trading da parte di Robinhood, Coinbase ha presentato il proprio agente AI.

Questo strumento è in grado di eseguire transazioni e pagare per ricerche premium, eliminando la necessità di login o abbonamenti. Gli utenti possono scegliere di integrare l'agente direttamente con il loro account principale o di farlo operare in un ambiente sandbox separato per maggiore cautela. Sfruttando piattaforme come Coinbase Advanced, l'agente può analizzare ed eseguire operazioni sui mercati crypto spot e dei derivati, con piani futuri per estendere il supporto ad azioni e mercati di previsione.

Un elemento cruciale dell'offerta di Coinbase è l'adozione del protocollo di pagamento aperto x402, sviluppato in collaborazione con AWS, Anthropic, Circle e Near. Questo standard permette all'agente di accedere a dati di ricerca premium e a risorse computazionali on-demand, semplificando notevolmente l'esperienza utente.

La piattaforma di trading ha già dimostrato un forte impegno negli strumenti AI, e il recente lancio dell'agente conferma la sua dedizione all'automazione e a una finanza più intuitiva.

Mastercard lancia il protocollo Agent Pay for Machines

In un'iniziativa parallela, Mastercard ha introdotto il protocollo Agent Pay for Machines, una rete specificamente progettata per facilitare i micropagamenti tra agenti AI. Utilizzando registri blockchain aperti come Polygon, Solana e Base, il protocollo garantisce che i permessi concessi dagli umani ai loro agenti AI siano verificabili e sicuri. Questo approccio è destinato a rivoluzionare i pagamenti tra macchine, permettendo, ad esempio, l'acquisto frazionato di dati su richiesta.

Nonostante le aspettative immediate sul mercato siano contenute, Jorn Lambert, Chief Product Officer di Mastercard, prevede che l'intelligenza artificiale avrà un impatto significativo sul commercio elettronico nei prossimi cinque anni. La visione di Mastercard delinea un futuro in cui i bot non solo gestiranno conti bancari e acquisteranno beni, ma si occuperanno di un'ampia gamma di transazioni economiche autonome. Adyen, Coinbase e Cloudflare sono tra le aziende che collaborano con Mastercard allo sviluppo di questo protocollo.

L'evoluzione della finanza agentica e i pagamenti macchina a macchina

Oltre a Coinbase e Mastercard, altre importanti aziende stanno esplorando il campo della finanza agentica.

Colossi come Visa e Stripe stanno sviluppando i propri strumenti e protocolli, condividendo l'obiettivo di costruire un ecosistema economico in cui le transazioni macchina a macchina diventino un pilastro fondamentale. Sebbene i volumi di pagamento tramite agenti siano attualmente una frazione dei flussi commerciali complessivi, vi è una crescente fiducia che gli agenti AI diventeranno intermediari chiave nelle transazioni digitali.

Questa rapida evoluzione tecnologica sta trasformando il modo in cui le finanze sono gestite, spingendo le aziende a innovare per mantenere la propria competitività. La collaborazione tra i principali attori del settore sta accelerando questo processo, rendendo il futuro della finanza sempre più dipendente dall'automazione e dall'intelligenza artificiale.

In sintesi, con agenti AI sempre più sofisticati e protocolli di pagamento avanzati, Coinbase e Mastercard stanno aprendo la strada a una nuova era tecnologica nella finanza, dove le macchine non solo eseguono compiti, ma svolgono un ruolo attivo nella gestione e nell'automazione delle economie digitali.