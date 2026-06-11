Quantum Space, una startup statunitense specializzata nella creazione di veicoli spaziali altamente manovrabili per scopi militari, ha annunciato l'intenzione di quotarsi in borsa attraverso una fusione con una Special Purpose Acquisition Company (SPAC). L'operazione, valutata 1,2 miliardi di dollari, si inserisce in un periodo di significative Offerte Pubbliche Iniziali (IPO), che vede il ritorno di interesse per le SPAC, già protagoniste nel settore spaziale nel 2021.

Il rilancio delle SPAC nel settore aerospaziale

Nonostante alcune SPAC abbiano generato esiti negativi per gli investitori al dettaglio, altre hanno registrato successi notevoli, come nel caso di Rocket Lab e Planet.

Quantum Space, fondata nel 2020 da Kam Ghaffarian, mira a capitalizzare l'espansione della US Space Force e la crescente necessità di veicoli capaci di spostarsi tra diverse orbite, rispondendo alle mutate esigenze militari nello spazio.

Ghaffarian ha sottolineato la convergenza di fattori chiave: «La spesa per la difesa, l'infrastruttura spaziale e le priorità strategiche americane in orbita stanno convergendo esattamente nel momento in cui Quantum Space è pronta a scalare». Questa dichiarazione evidenzia la rapida crescita della domanda di veicoli spaziali manovrabili da parte della Space Force.

Un focus strategico sulla sicurezza nazionale

La società si è già distinta partecipando a sei programmi di sviluppo governativi, inclusa la progettazione di missioni lunari.

L'amministratore delegato, Jim Bridenstine, ex membro del Congresso e amministratore della NASA, intende sfruttare la sua profonda conoscenza del settore per aggiudicarsi contratti cruciali. Quantum Space si dedica principalmente alla sicurezza nazionale, sviluppando veicoli come il «Ranger», progettato per stazionare a lungo in orbite elevate e monitorare i satelliti avversari.

A differenza dei satelliti tradizionali, che hanno una capacità limitata di modificare la propria posizione e una vita operativa più breve, il Ranger è concepito per superare questi limiti, offrendo una durata e una manovrabilità superiori, essenziali per le moderne esigenze di difesa spaziale.

Nuove basi produttive in Oklahoma

Per sostenere la sua crescita, Quantum Space realizzerà un nuovo impianto di produzione a Tulsa, Oklahoma. Questa struttura sorgerà sui terreni storici della Spartan Aircraft Company, un sito con una lunga tradizione nell'industria aerospaziale. L'iniziativa non prevede una nuova costruzione, ma la ristrutturazione di infrastrutture esistenti, contribuendo così allo sviluppo del settore aerospaziale dell'Oklahoma.

L'impianto di Tulsa sarà fondamentale per la produzione del Ranger e dei suoi componenti critici, integrandosi con le altre sedi dell'azienda in California e Maryland. La scelta dell'Oklahoma è strategica, data la presenza di importanti strutture come la Tinker Air Force Base e il centro aeronautico della FAA.

L'impianto dovrebbe diventare operativo entro il primo trimestre del 2027, segnando un passo decisivo per l'espansione delle capacità produttive di Quantum Space.

Le prospettive future e la concorrenza

L'accordo SPAC mira a raccogliere 300 milioni di dollari in investimenti privati, destinati alla costruzione delle strutture produttive necessarie per assemblare un Ranger per trimestre entro la fine del 2028. Il lancio del primo prototipo in orbita è previsto per il 2027. Tuttavia, Quantum Space opera in un panorama competitivo, confrontandosi con startup come True Anomaly e con colossi della difesa quali Lockheed Martin, Northrop Grumman e Boeing's Millennium Space Systems.

Nonostante le sfide, Quantum Space si sta affermando come una forza crescente nell'industria spaziale, preparandosi a una produzione su larga scala di veicoli spaziali manovrabili.

La sua solida leadership e le scelte strategiche nella localizzazione delle attività produttive la posizionano favorevolmente per influenzare il mercato nei prossimi anni, data la crescente domanda di infrastrutture spaziali per la difesa.