Jedify, una startup con sede a New York, specializzata nella creazione di context graph autonomi per l'intelligenza artificiale, ha annunciato di aver concluso un significativo round di finanziamento di Serie A, raccogliendo 24 milioni di dollari. L'operazione è stata guidata da Norwest e ha visto la partecipazione di investitori strategici come Snowflake Ventures, oltre a S Capital VC, Cerca Partners e Oceans Ventures. Questo nuovo capitale porta il totale dei finanziamenti ottenuti da Jedify a superare i 33 milioni di dollari, consolidando la sua posizione nel settore.

Il contesto essenziale per l'intelligenza artificiale aziendale

Nell'attuale panorama dell'intelligenza artificiale, le aziende si trovano di fronte a una sfida cruciale: fornire agli agenti AI un contesto aziendale chiaro, affidabile e pertinente. La mancanza di una comprensione adeguata del contesto può portare gli agenti a generare risposte inefficaci, a incorrere in “allucinazioni” o a elaborare una quantità eccessiva di informazioni irrilevanti, con conseguente spreco di risorse e inefficienza operativa. Jedify interviene proprio in questo scenario, sviluppando grafi di contesto capaci di combinare efficacemente dati strutturati e non strutturati, al fine di offrire risposte più precise e ottimizzate.

L'innovazione del context graph di Jedify

Il context graph sviluppato da Jedify si basa su una tecnologia proprietaria denominata Semantic Fusion™. Questa innovazione consente di integrare in modo continuo e dinamico dati provenienti da diverse fonti aziendali, inclusi sistemi CRM, piattaforme finanziarie e documenti non strutturati. Il risultato è la creazione di un modello semantico in tempo reale, che cattura con precisione definizioni metriche, relazioni tra entità e permessi di accesso. Questo approccio garantisce ai modelli di AI l'accesso a informazioni contestuali complete, aggiornate e altamente pertinenti, fondamentali per un funzionamento ottimale.

Collaborazione strategica con Snowflake

Jedify ha avviato una collaborazione strategica con Snowflake, mirata ad ampliare l'adozione dell'intelligenza artificiale all'interno delle imprese. Attraverso l'integrazione della sua tecnologia con le capacità semantiche e di AI di Snowflake, Jedify permette alle organizzazioni di ridurre significativamente la frammentazione dei dati. Questo favorisce lo sviluppo di applicazioni più intelligenti e l'operatività di agenti AI più efficaci. L'obiettivo di questa sinergia è migliorare la coerenza delle informazioni disponibili e accelerare l'implementazione su larga scala delle iniziative di AI aziendale, supportando una trasformazione digitale più fluida e produttiva.

Dalla sperimentazione alla produzione: efficienza operativa con Jedify

Una delle maggiori difficoltà per le imprese nell'adozione dell'AI è la transizione dai prototipi alla fase di produzione effettiva. Jedify consente alle aziende di superare questo ostacolo, fornendo un'infrastruttura di dati robusta che si evolve e migliora progressivamente con l'utilizzo. Questo approccio riduce drasticamente gli errori di “allucinazione” e gli sprechi di risorse, fornendo risposte aziendali pronte all'uso e altamente affidabili. Inoltre, Jedify offre alle imprese la flessibilità di scegliere i fornitori di AI che meglio si adattano alle loro esigenze, eliminando il rischio di rimanere vincolate a un singolo provider.

Questo modello agnostico garantisce una maggiore libertà e un utilizzo più efficiente delle risorse aziendali, posizionando Jedify come un partner essenziale per la trasformazione digitale delle imprese moderne.