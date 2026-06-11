L'applicazione di video editing di Meta, Edits, si arricchisce di nuove funzionalità. Durante un evento esclusivo a Los Angeles, Meta ha annunciato un assistente basato sull'intelligenza artificiale e il prossimo lancio di una versione desktop dell'app, finora mobile. Queste innovazioni mirano a potenziare le capacità dei creatori di contenuti.

Assistente AI: Supporto Intelligente

L'assistente AI di Edits supporta i creatori nell'analisi dati e generazione idee. Utilizzando metriche Instagram (visualizzazioni, ritenzione), suggerisce idee per video e audio di tendenza.

Mantiene gli utenti sulla piattaforma, eliminando strumenti esterni per ideazione e analisi.

Versione Desktop: Controllo e Competizione

La nuova versione desktop di Edits offre ai creatori un controllo più raffinato sull'editing video su schermi più grandi, con sincronizzazione fluida mobile-desktop. Questa mossa compete con CapCut di ByteDance, già desktop. Meta mira a facilitare un editing preciso, ampliando le possibilità per i creatori.

Nuove Funzionalità e Performance

Oltre all'assistente AI e alla versione desktop, Meta ha lanciato nuovi strumenti: una scheda "Beta" per funzionalità sperimentali e metriche dettagliate sull'audience. Si possono creare versioni multiple di un contenuto per testarne le performance.

I dati Meta indicano che i contenuti Edits hanno un tasso di salvataggio +10% e condivisione +2% rispetto ai non Edits.

Aggiornamenti e Personalizzazione

Negli ultimi mesi, Meta ha introdotto aggiornamenti quasi settimanali per Edits. Novità: importazione audio e regolazione livelli volume per equilibrio ottimale. Aggiunti oltre 200 nuovi effetti sonori, rafforzando la libreria. Ricerca font migliorata, semplificando la scelta del carattere per ogni clip.

Edits rimane gratuita per iOS e Android. Le modifiche la rendono uno strumento più potente per i video creator, migliorando estetica ed efficacia comunicativa.