La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ha recentemente introdotto nuove regolamentazioni volte ad accelerare i collegamenti dei data center e di altri grandi consumatori di energia alla rete elettrica statunitense. Questa iniziativa risponde alla crescente domanda generata dai centri di elaborazione dati alimentati dall'intelligenza artificiale (AI) e si inserisce in un contesto di pressioni esercitate dal Segretario all'Energia Chris Wright, segnando un passo cruciale per il posizionamento competitivo degli Stati Uniti nel settore dell’AI.

Le nuove direttive e i loro obiettivi

Le disposizioni della FERC impongono a sei principali operatori di rete di garantire che i data center possano connettersi al sistema di trasmissione in modo tempestivo e ordinato. Sebbene i costi di connessione siano a carico dei data center, l'obiettivo primario è soddisfare l'incremento della domanda energetica senza ritardi significativi. La decisione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio della Commissione, che ha anche incoraggiato gli operatori a esplorare tecnologie di trasmissione alternative, come i trasformatori a stato solido e le linee superconduttrici, per affrontare le attuali sfide infrastrutturali.

Sfide di capacità e tensioni sul sistema

Nonostante le recenti misure, il sistema energetico americano continua a confrontarsi con problemi strutturali di capacità. Già alla fine del 2023, le richieste di allacciamento alla rete superavano l'offerta disponibile. Gli operatori di rete hanno segnalato condizioni di caos operativo e persino minacce di ritiro da parte di importanti utility, come PJM. Questa situazione ha spinto le aziende tecnologiche a investire in soluzioni energetiche più costose e complesse, quali la produzione di energia in loco o "dietro il contatore", per assicurarsi l'approvvigionamento necessario.

Reazioni del mercato e preoccupazioni ambientali

L'accelerazione dei collegamenti è stata accolta con favore dalle aziende tecnologiche e dagli sviluppatori di data center.

Tuttavia, utility, stati e operatori regionali delle reti hanno espresso preoccupazioni significative riguardo alla loro autonomia nella gestione del processo. Esistono timori che le politiche dell'amministrazione repubblicana possano compromettere gli sforzi statali volti a promuovere le energie rinnovabili. Parallelamente, cresce l'allarme per l'impatto dei data center sui prezzi dell'elettricità e sull'ambiente, con il rischio di inquinare le comunità locali e di esercitare ulteriore pressione sui bacini idrici e su una rete elettrica già obsoleta.

Impegno aziendale e sostenibilità energetica

Diverse aziende leader del settore tecnologico, tra cui Google, Microsoft, Meta e Amazon, hanno aderito al "Pledge" di Protezione dei Contribuenti promosso dall'amministrazione Trump.

Questo impegno prevede la costruzione o l'acquisto di nuove fonti di generazione di energia per i propri data center e la copertura dei costi relativi all'aggiornamento delle infrastrutture. Le aziende si sono inoltre impegnate a garantire la disponibilità di generazione di riserva per prevenire blackout in situazioni di emergenza e ad assumere personale locale per la realizzazione dei data center.

Tale approccio mira a limitare il trasferimento dei costi sui consumatori residenziali e aziendali, con implicazioni potenzialmente significative sulla gestione dei costi di rete e sulla necessità di nuove normative a livello statale per la gestione dei grandi utenti di energia.

In conclusione, le nuove direttive della FERC rappresentano un passo avanti indispensabile per supportare lo sviluppo dell'AI attraverso data center più efficientemente connessi alla rete.

Tuttavia, esse sollevano sfide importanti in termini di gestione delle risorse ambientali e di costi per i consumatori. La capacità di bilanciare questi aspetti sarà determinante per il futuro non solo del settore tecnologico, ma anche della politica energetica degli Stati Uniti.