L'era dello smartphone ha generato una vera e propria crisi dell'attenzione, un fenomeno ormai ampiamente riconosciuto. In risposta a questa tendenza, emerge il concetto di slowtech, un approccio tecnologico che promuove il rallentamento, il rispetto del tempo e un uso più intenzionale dei dispositivi.

Il desiderio di "frizione" in un mondo iperconnesso

Un aneddoto significativo risale a quando Tony Fadell, ideatore dell'iPod, si imbatté nella metropolitana di New York in un poster pubblicitario dell'iPod Shuffle con lo slogan "Zero screen time".

Questo episodio evidenzia il netto contrasto con l'attuale iperconnessione: l'iPod Shuffle rappresentava una tecnologia semplice e priva di schermo, mentre oggi siamo immersi in dispositivi progettati per eliminare ogni forma di attrito. Tuttavia, proprio questa assenza di frizione è diventata fonte di affaticamento cognitivo e sensoriale. Joy Howard di Back Market osserva come, in questo contesto, la frizione venga ora percepita come un valore aggiunto, non più come un difetto. Howard riflette su come le persone siano "molto sovrasature e sovrastimolate", attribuendo questa stanchezza all'ossessione per l'ottimizzazione continua.

Slowtech: applicazioni pratiche e strumenti

L'adozione della slowtech si traduce in scelte concrete.

Si manifesta nell'utilizzo di dispositivi come il Light Phone o di applicazioni come MOQA, entrambi focalizzati sulla riduzione degli schermi e degli input invasivi. Molti scelgono anche hardware analogico o semi-digitale, come segnalibri digitali o dispositivi indossabili privi di schermo quali l'Oura Ring o il Whoop. Altri si affidano a strumenti digitali specificamente progettati per introdurre attrito, anziché eliminarlo, come le app limitatrici Opal e Freedom. Calvin Kasulke ha sottolineato l'insufficienza della sola forza di volontà, spiegando che la soluzione risiede in strumenti che impongono limiti chiari per ridurre il tempo di schermo e interrompere il doomscrolling.

Un fenomeno in crescita che va oltre la nostalgia

La richiesta di slowtech è tangibile e in costante aumento. Un dato significativo rivela che il 53% degli adulti americani desidera ridurre il proprio tempo di utilizzo dello schermo. Secondo le statistiche aggiornate ad aprile 2026, l'adulto medio statunitense dedica 7 ore e 22 minuti al giorno ai dispositivi digitali, con i giovani tra i 18 e i 24 anni che superano le 8 ore e 39 minuti. Questo crescente desiderio di rallentare è in linea con la diffusione del movimento: persino gli stessi creatori di app stanno ora sviluppando soluzioni per limitarne l'utilizzo. La tecnologia, in queste nuove forme, si trasforma in un mezzo per riconquistare tempo, attenzione e un contesto più consapevole.

Strategie future e implicazioni della slowtech

La slowtech non è un semplice trend, ma un chiaro riflesso della saturazione culturale generata dalla tecnologia "veloce". Le strategie più efficaci non mirano a proibire l'uso digitale, bensì a ripensare i confini e il ruolo dei dispositivi nella vita quotidiana. Il valore della frizione, oggi riscoperto e rivendicato, apre la strada a una relazione più consapevole e intenzionale con la tecnologia. Il rischio sarebbe considerare lo smartphone come un elemento inevitabile o intrinsecamente negativo. Al contrario, la slowtech propone un nuovo patto: utilizzare la tecnologia con intenzionalità e limiti ben definiti, a beneficio della qualità della nostra attenzione.