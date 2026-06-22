Instagram sta espandendo le funzionalità della sua app TV, introducendo nuovi formati di contenuto come video di lunga durata, serie a episodi e trasmissioni in diretta. L'obiettivo è offrire un'esperienza sempre più simile a quella dello streaming direttamente nei salotti degli utenti. L'applicazione, lanciata lo scorso anno, è ora disponibile su diverse piattaforme, tra cui Samsung TV, oltre a quelle già supportate come Amazon Fire e Google TV.

Nuove funzionalità per un'esperienza personalizzata

Tra le principali novità introdotte, spiccano i canali tematici, curati in base alle preferenze dei creatori e agli argomenti, per facilitare la scoperta di contenuti pertinenti.

È stata aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, ottimizzati per la visione su schermi televisivi, e la possibilità di trasmettere Reels e contenuti salvati direttamente dai dispositivi mobili. Inoltre, per la prima volta, sarà possibile visualizzare le Stories all'interno dell'app TV, arricchendo ulteriormente l'offerta.

Questi sviluppi si inseriscono in una strategia più ampia di Meta, che sta attualmente testando la funzione “Serie” su Instagram e Facebook. Questa innovazione consente ai creatori di organizzare i propri Reels in collezioni episodiche, promuovendo una fruizione dei contenuti più strutturata e vicina alla programmazione televisiva tradizionale. Tale formato non solo mira a migliorare l'engagement degli utenti, ma potrebbe anche aprire nuove opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti.

La funzione Serie: un'evoluzione per i creatori

Meta sta sperimentando una funzione “Serie” per i Reels che permette a un gruppo selezionato di creatori di raggruppare video correlati in collezioni episodiche, accessibili tramite una scheda dedicata sui loro profili Instagram e Facebook. Questo test è attualmente limitato ai creatori che già pubblicano contenuti in formato serializzato.

Il funzionamento è intuitivo: un creatore può unire Reels nuovi e preesistenti in un'unica serie, trasformando ogni video in un episodio. La serie viene visualizzata come una scheda specifica sul profilo del creatore, consentendo agli spettatori di trovare e guardare ogni episodio in sequenza. Questa struttura è pensata per migliorare la scoperta dei contenuti e la fidelizzazione del pubblico.

Implicazioni e innovazioni nel panorama dei social media

Il modello adottato da Meta richiama una funzionalità simile lanciata da TikTok nel 2023. La caratteristica delle serie di TikTok permetteva ai creatori di offrire fino a 80 video, ciascuno della durata massima di 20 minuti, con prezzi variabili tra $0,99 e $189,99, accessibili tramite un paywall. Questo approccio ha generato un flusso di ricavi significativo, spingendo Meta a riconsiderare il formato episodico, già precedentemente esplorato con IGTV e Instagram Guides.

L'integrazione delle “Serie” su Instagram non rappresenta solo un tentativo di aumentare la ritenzione degli utenti, ma offre anche un'importante opportunità per i marchi di strutturare le proprie campagne pubblicitarie come vere e proprie stagioni, anziché come singoli post.

Questo potrebbe segnare un cambiamento rilevante nelle strategie di coinvolgimento e nelle possibilità di monetizzazione sia per i creatori che per i partner commerciali.

Con la continua evoluzione delle piattaforme social verso contenuti che emulano sempre più quelli televisivi tradizionali, Instagram si posiziona come un attore chiave in questa trasformazione, fondendo il mondo dei social media con quello dello streaming.