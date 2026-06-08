L'evento WWDC 2026 di Apple ha preso il via questa mattina alle 10.00 PT presso l'Apple Park, dando il via a una settimana ricca di annunci attesi. Al centro dell'attenzione, come preannunciato, ci sono stati importanti sviluppi su Siri AI, il sistema operativo iOS 27 e la strategia complessiva di Apple Intelligence, affiancati da numerosi eventi e dimostrazioni dedicati agli sviluppatori.

Questa edizione del WWDC riveste una particolare importanza per almeno due ragioni significative. In primis, segna l'ultima partecipazione del CEO Tim Cook, che ha annunciato il suo ritiro e il passaggio di consegne a John Ternus, attuale vicepresidente senior dell'ingegneria hardware, a partire dal 1° settembre.

In secondo luogo, l'evento rappresenta un momento cruciale per Apple nel suo tentativo di dare un forte impulso a Siri e ai suoi sforzi nel campo dell'intelligenza artificiale, dopo aver esternalizzato alcune attività a Google e aver posticipato diversi lanci.

Siri AI: l'evoluzione dell'assistente vocale di Apple

Come ampiamente anticipato, Apple ha presentato un'esperienza utente notevolmente migliorata per il suo storico assistente Siri, riconoscendo le crescenti aspettative degli utenti nell'era dell'intelligenza artificiale. Grazie all'integrazione di Google Gemini, i nuovi aggiornamenti di Siri promettono di renderlo più capace, conversazionale e pienamente compatibile con l'intelligenza visiva.

L'assistente sarà disponibile non solo all'interno delle app esistenti, ma anche tramite una nuova applicazione standalone dedicata.

Prima di svelare le nuove funzionalità, Apple ha ribadito con fermezza il suo approccio incentrato sulla privacy in ambito AI. Craig Federighi, vicepresidente senior di Apple, ha dichiarato durante la presentazione: “Crediamo che la privacy nell'AI sia non negoziabile”, sottolineando come i dati vengano utilizzati esclusivamente per eseguire le richieste degli utenti e che esperti esterni possano verificare questa promessa in qualsiasi momento.

Liquid Glass: un'estetica personalizzabile

Per coloro che non avevano apprezzato appieno gli aggiornamenti di design del “Liquid Glass” introdotti lo scorso anno, Apple ha introdotto delle opzioni che permettono di personalizzare gli elementi visivi.

Gli utenti avranno la possibilità di attenuare o, al contrario, evidenziare alcuni aspetti dell'estetica, a seconda delle proprie preferenze. Questa nuova flessibilità include anche un approccio stratificato al “Liquid Glass” all'interno delle app, una risposta diretta alle critiche ricevute da parte di alcuni utenti.

iOS 27: ampia compatibilità e prestazioni ottimizzate

Apple ha annunciato che l'imminente aggiornamento iOS 27 sarà disponibile per un numero di utenti superiore a qualsiasi precedente rilascio di iOS. La compatibilità è stata estesa a tutti i dispositivi a partire dall'iPhone 11. Questo aggiornamento introduce una serie di miglioramenti prestazionali significativi, con Apple che promette una visualizzazione delle nuove foto più rapida del 70% e trasferimenti AirDrop accelerati dell'80%.

Inoltre, gli schedulatori della CPU sono stati ottimizzati per migliorare l'esperienza di multitasking.

Per seguire tutti gli ulteriori dettagli e gli sviluppi del WWDC 2026, è possibile sintonizzarsi sullo streaming ufficiale disponibile sulla pagina YouTube di Apple.