Nel panorama tecnologico dominato da Nvidia, emerge Etched, startup che si afferma nei chip per l'intelligenza artificiale. Ha raggiunto una valutazione di 5 miliardi di dollari, con un miliardo di dollari in contratti di vendita già siglati. Questo successo sottolinea la crescente domanda di soluzioni innovative nell'AI.

Un chip rivoluzionario per l'AI

Etched ha compiuto un passo decisivo con la produzione del suo chip avanzato da parte di TSMC all'inizio dell'anno. Il prodotto ha ricevuto un'accoglienza entusiastica, portando a ordini contrattuali per oltre un miliardo di dollari per i sistemi completi.

Conferma validità e pertinenza della tecnologia Etched nell'AI.

Finanziamenti e partnership strategiche

Etched ha raccolto 800 milioni di dollari in finanziamenti, con il supporto di Peter Thiel, fondi come VentureTech Alliance, Stripes, Jane Street, Hudson River Trading, Jump Trading, Two Sigma, Ribbit Capital, Radical Ventures, Primary VC, Positive Sum, e luminari dell'AI quali Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton, Fei‑Fei Li, Stanley Druckenmiller, Arthur Mensch, Scott Wu. Tali sostegni evidenziano la fiducia nella startup e il potenziale del suo chip nel ridefinire gli standard dell'AI.

L'innovazione nei cluster di inferenza

Il cuore dell'offerta Etched sono i suoi cluster di inferenza, sistemi pensati per rendere l'AI più rapida, economica e accessibile.

L'approccio ha permesso di ottenere throughput e latenza eccezionali, aprendo nuove prospettive per applicazioni su vasta scala. Gavin Uberti, cofondatore e CEO, ha sottolineato l'insufficienza dell'infrastruttura esistente per l'AI avanzata: "l'inferenza è destinata a diventare uno dei trend più determinanti nell'AI".

Prospettive future e strategia di crescita

Etched persegue una strategia ambiziosa, puntando alla produzione su scala gigawatt entro il 2027. L'azienda sta costruendo una fabbrica a Taiwan, un data center e un laboratorio di prototipazione a San Jose, un modello di integrazione verticale che potrebbe divenire standard di settore.

Questi sviluppi posizionano Etched non solo come concorrente di Nvidia, ma come forza propulsiva per il futuro dell'AI. Con un team di esperti da NVIDIA e Google e il sostegno di illustri investitori, l'azienda ha le basi per definire nuovi orizzonti tecnologici, promuovendo un'AI efficiente e accessibile.