Meta ha formalizzato un accordo strategico di grande rilevanza per le sue infrastrutture di intelligenza artificiale in India. La collaborazione con Reliance Industries prevede l'affitto della capacità di un avanzato centro dati abilitato per l'AI, con una potenza di 168 megawatt, localizzato a Jamnagar, Gujarat. Questa intesa segna un'ulteriore e significativa evoluzione nella partnership tra i due colossi, che in passato ha già visto Meta investire miliardi di dollari nelle piattaforme Jio di Reliance. Inoltre, le aziende hanno già costituito una joint venture da 100 milioni di dollari, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale destinate a un'ampia clientela, sia sul mercato indiano che a livello internazionale.

L'espansione delle infrastrutture AI di Meta

Il nuovo complesso di Jamnagar si distinguerà per il suo approccio completamente sostenibile: sarà infatti alimentato esclusivamente da energia rinnovabile e utilizzerà acqua di mare desalinizzata per i sistemi di raffreddamento. Meta si farà carico integralmente di tutti i costi associati all'approvvigionamento energetico e idrico necessari per il funzionamento dell'impianto. Con un'attivazione prevista entro i prossimi due anni, il centro dati è stato concepito con una notevole flessibilità, prevedendo la possibilità di future espansioni. La sua funzione principale sarà quella di supportare e potenziare l'infrastruttura globale di intelligenza artificiale di Meta.

Un impegno concreto per la sostenibilità in India

A riprova del suo impegno per la sostenibilità, Meta ha inoltre finalizzato contratti per l'acquisizione di quasi un gigawatt di nuova capacità di energia rinnovabile, stringendo partnership con fornitori leader come CleanMax e Fourth Partner Energy. Questi accordi si inseriscono in una strategia più ampia volta a garantire operazioni sostenibili in India, un paese che si sta affermando come un mercato cruciale e in rapida espansione per il settore dei centri dati. La capacità di questo mercato è cresciuta esponenzialmente, passando da circa 375 megawatt nel 2020 a una previsione di 1,5 gigawatt entro il 2025, con proiezioni che indicano un superamento degli 8 gigawatt entro il 2030.

L'India come fulcro strategico per i centri dati AI

La sinergia tra Meta e Reliance evidenzia un consolidamento significativo degli investimenti infrastrutturali di Meta sul territorio indiano. L'India è emersa come una destinazione chiave per lo sviluppo di centri dati abilitati all'AI, grazie a un contesto caratterizzato da una domanda in costante crescita per i servizi di intelligenza artificiale, le soluzioni cloud e l'elaborazione locale dei dati. Questo posiziona strategicamente l'India come un fulcro essenziale per l'espansione di Meta in questi settori ad alta tecnologia.

Il centro dati di Jamnagar non costituisce solo un'avanzamento nelle capacità infrastrutturali di Meta, ma si configura anche come un modello esemplare di come le partnership strategiche possano fungere da catalizzatore per l'adozione di energie rinnovabili e altre tecnologie sostenibili.

Attraverso l'implementazione di progetti solari ed eolici distribuiti su scala nazionale, Meta rafforza il suo impegno verso uno sviluppo sostenibile, un aspetto di cruciale importanza data l'espansione esponenziale del settore tecnologico nel subcontinente indiano.

In questo modo, l'alleanza con Reliance permette a Meta non solo di assicurare un robusto supporto alle proprie operazioni globali di intelligenza artificiale, ma anche di marcare una tappa fondamentale per l'avanzamento dello sviluppo ecologico e tecnologico all'interno del dinamico mercato indiano.