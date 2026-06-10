Waymo, la società di robotaxi di Alphabet, ha introdotto un nuovo modello computazionale per valutare con maggiore precisione il comportamento dei suoi robotaxi rispetto ai guidatori umani. Sviluppato con l'Università di Delft e pubblicato su Nature Communications, questo strumento rappresenta un significativo avanzamento, fondamentale per la mobilità autonoma.

Il "Reference Driver": un benchmark umano per la guida autonoma

Il cuore dell'innovazione è il modello "Reference Driver", basato sull'active inference. Questa teoria considera il guidatore come un soggetto che immagina scenari futuri, agendo per la scelta più sicura.

Tale approccio permette a Waymo di comprendere meglio il comportamento umano in situazioni di incidente e conflitto stradale, cruciale per migliorare la sicurezza dei veicoli autonomi. A differenza dei modelli precedenti, focalizzati su manovre reattive "dell'ultimo secondo", il "Reference Driver" simula la "sorpresa" interna di un guidatore, offrendo un benchmark più realistico e umano per la valutazione dei sistemi di guida autonoma.

Contesto strategico e competitività

L'introduzione di questo modello è cruciale per Waymo, che sta espandendo i propri servizi di robotaxi e affrontando un maggiore scrutinio. Una rappresentazione accurata del comportamento di guida umana è essenziale in un mercato sempre più competitivo, come dimostrato dalla rivalità con Uber e Wayve a Londra.

Questo strumento avanzato è vitale per mantenere la leadership nel settore.

Collaborazioni e orizzonti futuri

Per promuovere l'innovazione, Waymo renderà disponibile il codice di ricerca del "Reference Driver" sotto licenza accademica non commerciale, incoraggiando ulteriori sviluppi nella guida autonoma. Il modello è versatile, progettato per adattarsi a una vasta gamma di comportamenti degli utenti della strada, oltre la prevenzione delle collisioni, e applicabile a migliaia di scenari di test per identificare miglioramenti prestazionali con velocità ed efficienza senza precedenti. Nel panorama globale in crescita dei robotaxi, l'innovazione di Waymo con il "Reference Driver" rafforza la sua posizione di leader, consolidando la sua leadership negli Stati Uniti e preparando il terreno per una competitività globale, stabilendo nuovi standard per la sicurezza e l'affidabilità dei veicoli a guida autonoma.