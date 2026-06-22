Microsoft e Chevron hanno annunciato un'iniziativa congiunta per lo sviluppo di una centrale elettrica a gas naturale da 2,67 gigawatt nel Texas Occidentale. Questo progetto ambizioso ospiterà alcuni dei più grandi data center per l'intelligenza artificiale (AI) e il cloud computing degli Stati Uniti, gestiti direttamente da Microsoft. Denominato Project Kilby, l'impianto è destinato a diventare una delle più significative realizzazioni nel campo dei data center alimentati a gas naturale a livello nazionale.

La partnership strategica per l'energia AI

La partnership strategica tra i due giganti prevede un accordo ventennale di acquisto dell'energia, in base al quale Chevron, tramite la sua sussidiaria Energy Forge One, fornirà elettricità dedicata ai data center di Microsoft. La centrale sarà equipaggiata con due potenti turbine GE Vernova, affiancate da infrastrutture elettriche avanzate e supportate da apparecchiature fornite da Solar Turbines, una società del gruppo Caterpillar. Questa collaborazione evidenzia la crescente interdipendenza tra le esigenze dell'AI e la produzione energetica, con il gas naturale che assume un ruolo centrale nello sviluppo di infrastrutture per i data center. Si stima che l'iniziativa genererà oltre 10 miliardi di dollari in entrate fiscali per lo stato e le comunità locali, oltre a creare quasi 2.000 posti di lavoro.

Impatto ambientale e gestione delle risorse idriche

Tuttavia, il progetto ha suscitato preoccupazioni per l'impatto ambientale. Secondo le proiezioni, l'impianto emetterà più di 13 milioni di tonnellate di anidride carbonica, oltre a quantità considerevoli di altri inquinanti atmosferici. Chevron ha dichiarato di voler affrontare queste sfide esplorando l'utilizzo di acqua non potabile e valutando il riutilizzo delle acque prodotte dalle proprie operazioni di petrolio e gas, cercando di minimizzare l'impronta ecologica.

La domanda di energia e il ruolo dell'intelligenza artificiale

La notevole domanda energetica generata dal settore dell'intelligenza artificiale sta spingendo la realizzazione di nuovi impianti di generazione a gas in tutti gli Stati Uniti.

Con questo nuovo sviluppo, Microsoft mira a garantire un accesso costante a energia affidabile per sostenere la rapida espansione dei suoi servizi di AI e cloud, un fattore cruciale per la trasformazione economica globale. Jeff Gustavson, presidente di Chevron New Energies, ha sottolineato l'importanza di un'energia abbondante, economica e affidabile come motore di questa rivoluzione economica. Questa mossa rappresenta anche un passo significativo per Chevron, che cerca di diversificare i propri flussi di entrate, rendendoli meno dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime di petrolio e gas, e di capitalizzare la crescente domanda di energia dai data center.

In sintesi, il Project Kilby non è solo uno dei più grandi progetti combinati di data center e centrali elettriche a gas negli Stati Uniti, ma simboleggia anche un'importante convergenza tra tecnologia e industria energetica, delineando un modello per le future infrastrutture digitali e le loro esigenze energetiche.