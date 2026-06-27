Il governo degli Stati Uniti ha revocato il blocco sulla distribuzione del potente modello di intelligenza artificiale “Claude Mythos 5” di Anthropic. L’annuncio, comunicato all’azienda venerdì 27 giugno 2026, permette ad Anthropic di rendere il modello disponibile a oltre cento istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali.

Questo provvedimento rappresenta un significativo allentamento delle restrizioni e segna un momento cruciale nel rapporto tra l'amministrazione di Donald Trump e una delle principali aziende private del settore tecnologico.

La revoca riguarda specificamente il modello Claude Mythos 5, considerato tra i più avanzati sviluppati da Anthropic.

Dettagli sulla revoca e impatto operativo

La lettera governativa ad Anthropic specifica le nuove condizioni per la distribuzione del modello IA a un ampio numero di soggetti negli Stati Uniti. I destinatari includono grandi aziende private ed enti federali, ampliando la platea di utilizzatori. L’iniziativa si inserisce in un contesto di confronto tra l’amministrazione e le realtà del settore tecnologico, con attenzione a sicurezza e innovazione nell’intelligenza artificiale.

Profilo di Anthropic e dei suoi modelli IA

Anthropic è una società specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale avanzata.

L’azienda si concentra sulla creazione di modelli linguistici e strumenti di IA progettati per essere sicuri, affidabili e trasparenti. Il modello Claude Mythos 5, oggetto della revoca, è stato concepito per offrire capacità di elaborazione linguistica di alto livello, destinato a una vasta gamma di applicazioni, dalla ricerca scientifica alla gestione aziendale.

La missione dichiarata di Anthropic è “costruire sistemi di intelligenza artificiale che siano affidabili, interpretabili e allineati con i valori umani”. L’azienda collabora con istituzioni pubbliche e private per promuovere un'adozione responsabile delle tecnologie IA, con attenzione agli aspetti etici e di sicurezza.