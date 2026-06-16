Il settore dell'intelligenza artificiale ha registrato negli ultimi anni un'intensa ondata di innovazioni, ma Plaud si distingue per il notevole successo commerciale dei suoi notetaker AI. L'azienda ha recentemente annunciato di aver superato i 100 milioni di dollari in Annualized Revenue Run Rate (ARR), un traguardo significativo attribuibile alla vendita di oltre 2 milioni di dispositivi AI.

La strategia innovativa di Plaud nell'AI

Plaud ha scelto di focalizzarsi su dispositivi senza schermi, progettati per catturare conversazioni reali e trasformarle in dati utili.

Come spiegato dal cofondatore e CEO Nathan Xu, a differenza di molte altre aziende AI che si affidano a documenti digitali o input da tastiera, la tecnologia di Plaud permette un'interazione più naturale e pratica. Xu ha affermato: “La maggior parte delle aziende AI ha scalato attraverso software dietro uno schermo. Noi abbiamo seguito una via diversa. Le conversazioni che fanno davvero avanzare le cose non avvengono su una tastiera. Abbiamo costruito l’interfaccia per il mondo post-schermo. E il mercato lo ha validato.” I dispositivi, inclusi quelli a forma di carta di credito che si attaccano al retro degli smartphone, rappresentano un esempio concreto di questa differenziazione.

Successo dei prodotti e sviluppo software

La crescita dell’ARR di Plaud è stata sostenuta dal lancio di prodotti innovativi. Tra questi, il “Plaud Pro” da 179 dollari e il più recente “Plaud Pin S”, offerto a un prezzo simile, hanno ricevuto un'ottima accoglienza. L'azienda ha inoltre accelerato lo sviluppo software, introducendo un'app desktop capace di prendere appunti nelle riunioni online. Successivamente, è stata presentata “Plaud Teams”, una soluzione con memoria condivisa pensata per le esigenze delle imprese.

Gli utenti che acquistano l'hardware ricevono 300 minuti di trascrizione gratuiti. Questo incentivo spinge molti a superare rapidamente il limite e ad acquistare piani di abbonamento aggiuntivi (mensili, annuali o supplementari).

Circa il 50% degli utilizzatori del dispositivo effettua l'upgrade a piani Pro o Unlimited, contribuendo in modo significativo ai ricavi complessivi della società. Attualmente, Plaud non offre abbonamenti software stand-alone; generalmente, chi paga i piani a pagamento è chi possiede un dispositivo Plaud.

Visione e leadership in un mercato competitivo

Nonostante le iniziali perplessità, Plaud ha dimostrato l'esistenza di un mercato prospero per i dispositivi AI. L'approccio dell'azienda è stato convalidato dalla capacità di spedire oltre un milione di unità a livello globale, puntando su un design intuitivo e un output di valore. Il mercato dei dispositivi per prendere appunti nelle riunioni è competitivo, con attori come Anker, Viaim, Vibe e Pocket.

Il CEO di Plaud China e partner di Plaud Global, Mo Zihao, ha evidenziato l'importanza di mantenere l'utente al centro della progettazione, un fattore chiave che si riflette nel successo delle vendite e nella soddisfazione di utenti che beneficiano della tecnologia per migliorare la comunicazione quotidiana. In un mercato impervio e competitivo, Plaud continua a emergere come leader, assicurando che la sua tecnologia rimanga all'avanguardia nelle tendenze AI. Il percorso intrapreso verso dispositivi in grado di captare l’essenza delle comunicazioni umane rappresenta una direzione promettente per il futuro della tecnologia.