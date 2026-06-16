Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) è intervenuto nel contenzioso che vede contrapposti xAI, divisione di SpaceX, e la NAACP, supportata da Earthjustice e SELC. Al centro della disputa vi è l’uso di decine di turbine a gas non autorizzate presso i data center della società a Memphis, una questione che il DOJ eleva a tema di sicurezza nazionale, economica ed energetica.

La difesa del DOJ per le turbine di xAI

Il DOJ ha depositato un memorandum a sostegno della posizione di xAI, argomentando che l’interruzione dell’alimentazione fornita da queste turbine a gas comprometterebbe la sicurezza nazionale, economica ed energetica degli Stati Uniti.

Tali infrastrutture, infatti, supportano funzioni critiche di intelligenza artificiale, incluse operazioni di tipo militare. La possibile sospensione del flusso energetico generato da queste unità è considerata una minaccia concreta alle infrastrutture strategiche del Paese.

Strategia di xAI e contestazioni ambientali

xAI ha classificato le proprie turbine, configurate su rimorchio, come unità mobili. Questa interpretazione permette alla società di sostenere che non sono soggette alle normative sulle emissioni dell’aria in Mississippi, consentendo l’installazione e l’uso di decine di turbine senza i necessari permessi ambientali. Tuttavia, gruppi ambientalisti e civili contestano questa classificazione, affermando che, ai sensi della normativa federale, le turbine dovrebbero essere considerate stazionarie e quindi soggette a regolamentazione.

Negli ultimi dodici mesi, il numero di turbine è più che raddoppiato, portando a un aumento delle emissioni di PM2,5, formaldeide e ossidi di azoto (NOx), inquinanti noti per i loro gravi danni alla salute.

Piani di espansione e investimenti futuri

Nel suo prospetto IPO, xAI ha annunciato l’intenzione di investire 2,8 miliardi di dollari in nuove turbine a gas nei prossimi tre anni, di cui almeno 2 miliardi destinati specificamente alle unità mobili. Questo piano evidenzia una significativa espansione delle infrastrutture energetiche autonome della società, sottolineando la centralità di queste soluzioni per le sue operazioni.

Implicazioni tra diritti, ambiente e tecnologia

La vicenda si inserisce in un contesto di grande rilevanza.

I data center di xAI, come Colossus 2, sono fondamentali per operazioni di intelligenza artificiale ad alte prestazioni, comprese quelle ritenute critiche. Parallelamente, le comunità locali, in particolare quelle storicamente svantaggiate come Boxtown a Memphis, denunciano di essere state sacrificate in nome dell’“innovazione”, subendo un carico ambientale e sanitario inaccettabile. Questa dinamica intreccia strettamente ambiente, giustizia sociale e potere tecnologico, dove la mancanza di permessi ambientali non è solo un illecito legale, ma anche una questione di responsabilità sociale d’impresa.

L’intervento del DOJ aggiunge una dimensione politica e strategica. Una decisione giudiziaria che portasse alla sospensione delle turbine avrebbe implicazioni che vanno oltre la tutela ambientale, toccando la resilienza energetica e la capacità del Paese di sostenere infrastrutture AI di rilevanza nazionale.

La giustizia federale è chiamata a valutare l’operato dell’azienda in un contesto in cui l’«accelerazione tecnologica» si confronta con i limiti normativi, l’equità ambientale e la sicurezza strategica. La posta in gioco coinvolge non solo la legalità delle turbine, ma il futuro modello di infrastruttura energetica per le imprese tecnologiche.