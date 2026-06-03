Plex sta evolvendo sempre più da semplice media server personale a piattaforma di streaming completa. Negli ultimi anni il servizio ha introdotto contenuti supportati da pubblicità e opzioni di noleggio film, trasformandosi in un vero e proprio hub di intrattenimento. Lo riporta Techcrunch, da cui sono presi anche i virgolettati dell'articolo.

Ora l’azienda punta a un’ulteriore evoluzione, avvicinandosi al mondo dei social network come Reddit e Letterboxd. Nella giornata di mercoledì, Plex ha infatti annunciato una serie di nuove funzionalità social pensate per cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma.

Tra le novità più rilevanti c’è “Discussions”, un forum comunitario in cui gli utenti possono commentare e discutere film e serie TV. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato capace di competere con la centralità di Reddit nelle conversazioni online su cinema e televisione.

La società ha spiegato di aver sviluppato un sistema di moderazione che combina intelligenza artificiale e intervento umano, con l’obiettivo di controllare sia i contenuti testuali sia quelli visivi.

Un’altra funzione introdotta è “Lists”, che permette agli utenti di creare, gestire e condividere elenchi di film e serie preferiti, reagire con emoji al posto delle tradizionali valutazioni a stelle e condividere immagini. Nei prossimi mesi sarà possibile importare liste già esistenti da altre piattaforme e interagire con quelle degli amici tramite commenti e reazioni, in un approccio simile a quello già adottato da servizi come Letterboxd e IMDb.

Plex sta inoltre introducendo il sistema “Match Score”, una funzione che stima quanto un titolo possa piacere a un utente in base alle sue abitudini di visione e alle valutazioni precedenti. Il sistema restituisce una percentuale di compatibilità per semplificare la scoperta di nuovi contenuti.

“It looks at the things you watch and the way you rate them, and turns that into a simple percentage that tells you how closely a title lines up with what you tend to enjoy. The idea is to take the guesswork out of discovery, so instead of scrolling endlessly, you get a quick, personal read on whether something is likely to be for you.”

Tra le nuove funzioni anche “Alerts”, notifiche che informano gli utenti su attività relative a liste, titoli, serie TV e professionisti seguiti.

Al momento “Lists” è già disponibile per tutti gli utenti, mentre “Discussions” verrà lanciata nel corso del mese. Le altre funzionalità saranno distribuite progressivamente entro la fine dell’anno.

L’obiettivo generale è quello di rendere Plex un ambiente più sociale e partecipativo, dove scoprire contenuti, scambiare opinioni e condividere consigli diventa parte integrante dell’esperienza.

“People are spending more time figuring out what to watch than ever before, and we’re seeing viewers are increasingly turning to friends, creators, and communities they trust for recommendations. Discovery has become a shared experience, and we think the products people use to find entertainment should reflect that.”

Il contesto competitivo, però, è sempre più intenso: piattaforme di streaming e social media si contendono l’attenzione degli utenti, mentre servizi come Netflix e Disney+ sperimentano anche contenuti brevi per aumentare l’engagement quotidiano.

Non è la prima volta che Plex si muove verso il social networking: già nel 2023 aveva introdotto “Discover Together”, con profili utente e attività condivise, mentre nel 2025 sono arrivati profili pubblici e recensioni.

Il tutto avviene però in parallelo a un aumento significativo dei prezzi: il Plex Pass a vita passerà a 749,99 dollari dal 1° luglio, dopo essere già salito da 119,99 a 249,99 dollari lo scorso anno. Oggi Plex conta oltre 42 milioni di utenti attivi mensili in più di 180 Paesi.