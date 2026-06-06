Sriram Krishnan, figura di spicco e senior policy advisor sull'intelligenza artificiale alla Casa Bianca, si appresta a lasciare il suo incarico alla fine di giugno. L'esperto di tecnologia e venture capitalist ha annunciato un nuovo capitolo della sua carriera, che lo vedrà impegnato nella fondazione di un'istituzione dedicata ad affrontare le grandi sfide tecnologiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, con l'obiettivo di continuare a influenzare le politiche AI del Paese.

La partenza di Krishnan dalla Casa Bianca segna un momento significativo, aprendo la strada a una nuova fase della sua carriera.

Il suo impegno futuro sarà rivolto alla creazione di istituzioni innovative, pensate per affrontare le complesse sfide tecnologiche che attendono gli Stati Uniti e i suoi partner globali, con un focus primario sull'avanzamento dell'intelligenza artificiale.

L'impronta di Krishnan nella politica sull'AI

Nel corso del suo mandato, Krishnan ha avuto un ruolo centrale nella formulazione dell'AI Action Plan dell'amministrazione Trump. Questo piano ha privilegiato la costruzione di data center rispetto a un'enfasi maggiore su regolamentazioni e sicurezza. Ha inoltre supervisionato l'implementazione di diversi ordini esecutivi, tra cui proposte significative come la contestazione delle normative statali sull'AI e l'esplorazione della possibilità per il governo di acquisire partecipazioni azionarie in aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale.

La visione per una nuova istituzione

Krishnan ha manifestato l'intenzione di fondare un'istituzione che manterrà una stretta connessione con le politiche sull'AI dell'amministrazione Trump. Questo nuovo organismo, che si prevede sarà composto da ingegneri, si concentrerà su temi cruciali quali l'energia e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche avanzate, con l'obiettivo primario di massimizzare i benefici derivanti dall'intelligenza artificiale per la nazione.

Nel suo ultimo intervento pubblico, Krishnan ha evidenziato il suo stretto rapporto professionale con David Sacks, già "zar" dell'AI e delle criptovalute, e ora co-presidente del Consiglio del Presidente sui Consulenti per la Scienza e la Tecnologia.

L'influenza di Sacks sulle politiche AI è considerata fondamentale, e Krishnan ha espresso l'intenzione di proseguire la collaborazione con lui anche nelle sue future iniziative istituzionali.

Krishnan ha inoltre sottolineato l'importanza di un approccio collaborativo per risolvere questioni complesse, tra cui l'approvvigionamento energetico e la gestione dei data center. Ha espresso la speranza di delineare un percorso chiaro che consenta a tutti gli americani di trarre pieno vantaggio dall'intelligenza artificiale. "Sono molti i problemi difficili che dobbiamo affrontare insieme", ha affermato, ribadendo la necessità di un impegno congiunto.

Con un'esperienza professionale che spazia da giganti tecnologici come Microsoft, Twitter e Facebook, fino al ruolo di partner presso Andreessen Horowitz, Krishnan ha consolidato una notevole influenza sia nel panorama tecnologico che in quello politico a livello globale. La sua prossima iniziativa si preannuncia come un elemento potenzialmente fondamentale per la futura direzione delle politiche sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.