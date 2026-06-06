La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 di Apple è alle porte, promettendo una serie di innovazioni significative. L'attesa è particolarmente alta per un aggiornamento sostanziale di Siri e l'introduzione di nuove funzionalità nell'ambito di Apple Intelligence. L'evento, in programma lunedì alle 10 a.m. PT, si preannuncia come un momento chiave per il futuro della tecnologia mobile e non solo.

La rivoluzione di Siri con l'Intelligenza Artificiale

L'aggiornamento più atteso mira a trasformare Siri in un assistente più conversazionale, capace di comprendere il contesto, gestire compiti complessi e interagire in modo più naturale con app e servizi.

Questo potenziamento sarà reso possibile grazie all'integrazione della tecnologia Gemini di Google, un elemento che si prospetta rivoluzionario per l'interazione utente-dispositivo.

Inoltre, si prevede che Apple possa presentare un'app Siri autonoma, progettata per competere direttamente con chatbot avanzati come ChatGPT e Claude. Tra le funzionalità attese, spicca la possibilità di impostare timer per l'eliminazione automatica delle conversazioni, un passo significativo verso una maggiore privacy e controllo dei dati personali.

Integrazione di agenti AI nell'App Store

Apple introdurrà l'integrazione di agenti AI all'interno del suo App Store. Questi agenti consentiranno agli utenti di delegare una vasta gamma di compiti, tra cui prenotazioni, gestione delle attività quotidiane, modifica di documenti e controllo dei dispositivi smart home.

Questa innovazione potrebbe ridefinire l'interazione con i dispositivi Apple, spostando l'attenzione dalla semplice esecuzione di app a una gestione integrata e intelligente dei servizi.

Novità per le app Fotocamera e Foto

L'app Fotocamera di Apple riceverà una nuova e importante sezione dedicata all'Intelligenza Visiva, che prenderà il posto della funzione precedente. Questa novità permetterà a Siri di operare in modalità dedicata, affiancando opzioni come Foto, Video e Ritratto. L'integrazione della ricerca di immagini di Google migliorerà l'identificazione degli oggetti catturati. L'app Foto, dal canto suo, beneficerà di miglioramenti potenziati da Apple Intelligence, come raccomandazioni intelligenti per le scene, la rimozione automatica di oggetti indesiderati e una funzione di editing AI che consentirà modifiche tramite linguaggio naturale.

Aggiornamenti per Image Playground

L'app Image Playground sarà potenziata con una generazione di immagini di qualità superiore, offrendo più stili artistici e una maggiore coerenza dei personaggi. L'interfaccia sarà semplificata per favorire processi creativi più intuitivi, includendo un'opzione per "descrivere una modifica" desiderata. Si prevede inoltre l'introduzione di una funzione Genmoji per la creazione di emoji personalizzati e la possibilità di generare sfondi dinamici basati su temi e stati d'animo.

Innovazioni in Apple Wallet

Si vocifera di aggiornamenti significativi per l'app Apple Wallet, in particolare una nuova funzione per la divisione del conto che semplificherà la condivisione delle spese tra utenti.

Sarà possibile fotografare una ricevuta per generare richieste di pagamento immediate. Inoltre, l'app permetterà di creare pass digitali da elementi fisici come biglietti per eventi o carte di abbonamento, rendendo il portafoglio digitale uno strumento ancora più versatile e completo.

Estensione delle funzionalità AI a macOS, iPadOS e oltre

Apple sta lavorando per estendere i miglioramenti di Siri e le funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale a tutti i suoi sistemi operativi, inclusi macOS, iPadOS, visionOS, watchOS e tvOS. L'obiettivo è garantire un'esperienza utente più efficiente, stabile e interconnessa tra l'intero ecosistema di dispositivi Apple.

In sintesi, la WWDC 2026 si configura come un evento cruciale per le future direzioni di Apple nel campo dell'Intelligenza Artificiale, con Siri che si posiziona al centro di questa trasformazione tecnologica, pronta a ridefinire le aspettative nel settore.