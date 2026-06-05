Supabase, piattaforma open-source nel settore tecnologico, ha ottenuto un finanziamento di 500 milioni di dollari nel round di Serie F. La valutazione pre-investimento raggiunge i 10 miliardi di dollari, raddoppiando il suo valore in soli otto mesi rispetto ai 5 miliardi del round precedente.

La sua crescita eccezionale è supportata da un aumento dell'utilizzo del 600% nell'ultimo anno. Oltre il 60% delle nuove basi di dati è generato da strumenti di intelligenza artificiale, riflettendo una crescente adozione dell'AI nello sviluppo software e nelle infrastrutture.

Innovazione e Scalabilità con Multigres

Per la scalabilità, Supabase ha introdotto Multigres, per la gestione di Postgres su larga scala. Offre una soluzione robusta per lo scalamento orizzontale, integrando sharding, migrazioni a zero downtime e alta disponibilità. Multigres è ideale per il backend delle applicazioni AI-native, supportando l'espansione di istanze Postgres.

Il Supporto degli Investitori e la Crescita Utenti

Il round di Serie F è stato guidato da GIC, con la partecipazione di investitori esistenti come Stripe e nuovi quali Georgian e Salesforce Ventures. Questa espansione conferma la solidità del modello di business di Supabase, basato su una piattaforma open-source che integra strumenti di sviluppo all'avanguardia.

La base utenti della piattaforma ha registrato un notevole aumento, avvicinandosi ai 10 milioni di sviluppatori. Ciò è dovuto alla crescente adozione da parte delle imprese, che scelgono Supabase come infrastruttura backend per le loro applicazioni basate su intelligenza artificiale. Migliaia di database vengono creati quotidianamente dagli agenti, evidenziando un trend verso l'automazione e l'AI.

Prospettive Future: Sfide e Opportunità

L'espansione rapida di Supabase comporta sfide. La crescente adozione dell'intelligenza artificiale richiede un'infrastruttura robusta per continuità operativa e scalabilità. Multigres posiziona Supabase strategicamente per offrire soluzioni affidabili e scalabili, rispondendo alle esigenze del mercato.

La capacità di attrarre ingenti capitali e crescere rapidamente è un chiaro indicatore delle opportunità offerte dal mercato open-source, integrandosi con le avanzate tecnologie di intelligenza artificiale.